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Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçiliyor! Fırsatçılara hapis cezası yolda

TBMM'de yeni dönemde fahiş kira artışları öncelik verilecek konular arasında yer alıyor. Yüksek kiraların önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması ve fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçiliyor! Fırsatçılara hapis cezası yolda
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2023 Çarşamba 00:45

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. Kira artışını sınırlayan düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor. İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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