Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını ardından , talebi çoğalan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı, Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı, Konavirüsün çoğalmasına karşı engeller ve enfekte vatandaşlarının tedavisi adına çalışmalar süreriken , bu zamanda krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da boş durmadı.
Fahiş Fiyat Uygulayan Firmalar Açıklandı
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını ardından , talebi çoğalan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı, Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı, Konavirüsün çoğalmasına karşı engeller ve enfekte vatandaşlarının tedavisi adına çalışmalar süreriken , bu zamanda krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da boş durmadı.
Konavirüsün çoğalmasına karşı engeller ve enfekte vatandaşlarının tedavisi adına çalışmalar süreriken , bu zamanda krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da boş durmadı.
FIRSATÇILAR BOŞ DURMADI
Ülkemizde vakaların yaşanmaya başladığı ilk zamandan beri fırsatçılar, maske, dezenfektan gibi hijyen stoklamanın yanında, talebi çoğalan madde ve gereksinimlerin bazılarını fahiş fiyatlarla piyasaya ulaştırdı.
Konuya el atan yetkililer, fahiş fiyat koyan firmaları bir bir tespitte bulunup cezai işleme başladı.
BAKANLIK İFŞA ETTİ
Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçı firmaların isimlerini tektek vatandaşa açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde bulunmakta olan duyuruda, haksız fiyat çoğalışı yaptığı tespit edilmiş olan firmaların isimleri, satışın olduğu mecra, uygulanan ceza tutarı ve iş yaptıkları iller bulunmakta.
198 FİRMAYA 10 MİLYON CEZA
Duyuruda, Ticaret Bakanlığı içerisinde bulunmakta olan Reklam Kurulunun üçüncü ayı itibriyle gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata ters bulunana uygulamaları anlaşılan ifşa olan 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına kararara varıldığı hatırlatıldı.
7 BİN 386 FİRMA İLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
1 Nisan 2020 tarihi dönemi ile gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu aracılığına denetim altında tutulan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal durumun süreceğine dikkat çekti .
Reklam Kurulunun anlamlı kararının bulunmakta olan bu önemli duyuruda, haksız fiyata başlık yada konu olarak bulunana ürünler içerisinde maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda önemli bir nokta oldu.
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