Facebook,twitter,instagram ne zaman erişime açılacak 28 şubat 2020

Facebook,twitter,instagram ne zaman erişime açılacak, facebook neden açılmıyor 28 şubat cuma 2020,facebook'a nasıl girilir

Suriye sınırında yaşanan son gelişmelerden dolayı,Facebook,instagram,twitter,youtube gibi tüm sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor..Özellikle şehit sayısı konusunda şaibeli paylaşımlar nedeni ile erişimin devlet tarafından kesildiği iddia ediliyor.

Şuanda Türkiye'nin hiçbir yerinde Facebook,twitter gibi büyük sosyal medya ağlarına bağlantı yapılamıyor

Bazı sorumsuz kişilerin ya da şer odaklarının şehit sayısını bir hayli yüksek gösterip,Türkiye'yi ayaklandırmaya çalışma çabaları nedeni ile devletimizin bir önlem olarak bu tür sosyal medya platformlarına erişimi kısıtladığı belirtiliyor.Şuan saat gece 01,35 , tarih ise 28 şubat 2020.İdlip'deki şehit haberlerimizin art arda gelmesi nedeni ile sosyal medya ağları çökmüş durumda!

Peki Facebook,Twitter,Youtube ne zaman açılacak 28 şubat 2020 cuma?

İdlib’de yaşanan gelişmelerin ardından siber güvenlik organizasyonu NetBlocks, Türk Telekom kullanıcılarının Twitter, Instagram ve Facebook'a giremediği doğrulandı. Erişimin olmasının nedeninin devletin bir önlem aldığı da öne sürülüyor.Peki facebook,twitter,youtube ne zaman açılır.

Bu tür sosyal medya da hayali ya da abartılı haberlerin yaygınlaşmasının engellenmesi amacı ile alınan bu önlem mutlaka kısa sürecektir.Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Facebook,twitter,youtube gibi sosyal medya ağlarına sabaha karşı tekrar erişimin sağlanabileceğini bildirildi.

Ancak 20şubat 2020 cuma günü,yaşanacak gelişmelerinde bunda etkili olduğu bildiriliyor.Eğer ki olağanüstü durumlar gelişirse,Devletimiz radikal kararlar alırsa,sosyal medyaya erişmede gün içerisinde sık sık sorunlar yaşayabileceğimiz kesin.

İŞTE TWİTTER'E GİRDİĞİNİZDE ALDIĞINIZ HATA

FACEBOOK'TA HERHANGİ BİR HATA ALMIYORSUNUZ ANCAK SAYFAYA ERİŞİLMİYOR