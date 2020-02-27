Facebook ve Twitter neden çöktü 27-28 şubat 2020 -Facebook'a girilmiyor,Youtube neden açılmıyor

Gelen şehit haberleri üzerine facebook ve twitter'e erişim sağlanamıyor..Facebook ve twitter'e neden girilmiyor 2020 cuma,Facebook neden açılmıyor 28 şubat 2020 cuma,Youtube neden açılmıyor

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Facebook neden çöktü,Facebook neden açılmıyor gibi soruların yanıtı haberimizde..Facebook,twitter,instagram ve youtube gibi büyük sosyal medya platformlarının açılmamasının sebebi İdlip'de yaşanan hain saldırı nedeni ile olduğu bildiriliyor.Sosyal medyada haber kirliliğinin önlenmesi amacı ile ilgili bakanlık önlem amacı ile erişimi kısa bir süreliğine engellediği haberleri geliyor..

İşte Facebook,twitter gibi sosyal medya platformlarının erişimine kısıtlamasına neden olan haberimizi okumak için tıklayınız

SON DAKİKA SAAT: 00 , 16 28 ŞUBAT 2020

Facebook, Twitter ve Youtube'ye erişim geçici olarak kapatıldı

Twitter ve Youtube'a Erişim Kapatıldı İdlib'de yaşanan son gelişmeler nedeni ile dezenformasyonun önlenebilmesi amacıyla Facebook, Twitter ve Youtube erişiminin geçici olarak kapatıldığı bildiriliyor.Sistemlerinde herhangi bir problem olmamasına rağmen,Facebook,Twitter ve youtube ye 28 şubat cuma yani bugün erişim perşembe gecesi 11 den sonra erişim sağlanamıyor..Sorunun şehit haberlerinden kaynaklı sosyal medyaya çok fazla olduğunu düşünüyorduk ancak gelen haberler,ilgili bakanlığın sosyal medya ağlarına erişimi kısıtladığı yönünde...

Twitter kilitlendi.50'nin üzerinde şehit haberi olduğu haberleri bir anda Twitter'de gündem oldu!Haber almaya çalışıyoruz..Kamusaati.com'u takip edin

Twitter'de bir anda gündem olan Onlarca Şehidimizin olduğunu iddia eden paylaşımlar nedeni ile şuanda Twittere erişim sağlanamıyor..Ayrıca şuanda internete erişimde de bir problem yaşanıyor.

Tüm kullanıcılar facebook'a ve Twitter'e giremedikleri için şuanda google'ye bunu soruyor, Facebook neden çöktü, Twitter'e neden girilmiyor..Bu durumun gelen şehit haberlerinden kaynaklı olduğu düşünülüyor..Sistemsel olarak iki büyük sosyal medya ağının çökmesi imkansız..Şuanda şehit olan askerlerimizin haberlerinin çok sayıda paylaşılması Facebook ve Twitter'e erişimi çok zorlaştırıyor..

LÜTFEN FACEBOOK VE TWİTTER'DEKİ ASILSIZ ŞEHİT HABERLER İNE İTİBAR ETMEYİNİZ!

Şuanda haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre 9 askerimizin şehit olduğu yönünde.Ancak Facebook ve Twitter'de bu sayının abartılarak 40,50 olduğu söyleniyor..Bu haberler kesinlikle doğru değil.Ya da şuanda güvenilir bir kaynaktan alınan bir sayı yoktur..Lütfen sakin kalalım ve haberin netleşmesine kadar bekleyelim.

Facebook'a neden girilmiyor 27-28 şubat 2020

Onlarca şehit haberi ortalığı karıştırdı..Herkes ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor..Çok sayıda şehidin olduğu iddia edilmesi nedeni ile Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağlarına şuanda erişim geçici olarak sağlanamıyor.

Hiçbir haber sitesinde Facebook ya da twitter'a neden girilemediğine dair bir haber yapılmıyor..Facebook bir çok mobil uygulamada ön bellekten açılıyor, ancak masaüstü bilgisayarlardan malesef her iki sosyal medya ağına da bağlanılamıyor..

Saat gece 23,52 twitter ve faceook'a erişim hala sağlanamıyor..

Twitter neden açılmıyor?

İdlib'de askerlerimizin hedef alındığına dair iddiaların ardından acil toplantı kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi başladı.

Toplantıya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuvvet komutanları ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı

Twitter'e girmeye çalışan kullanıcılar böyle bir uyarı alıyor

Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..

Ayrıntılar gelecek..

CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.