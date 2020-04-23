Gelen şehit haberleri üzerine facebook ve twitter'e erişim sağlanamıyor.. Facebook ve twitter'e neden girilmiyor 2020 23 nisan perşembe , facebook neden açılmıyor 23 Nisan 2020 perşembe, Face book neden açılmıyor Facebook nezaman açılacak

Facebook neden çöktü 23 Nisan 2020 Facebook'a girilmiyor, Facebook neden açılmıyor

HABER SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR.

Facebook neden çöktü,Facebook neden açılmıyor gibi soruların yanıtı haberimizde..Facebook,twitter,instagram ve youtube gibi büyük sosyal medya platformlarının açılmamasının sebebi 23 nisan akşamı tüm yurtta insanların canlı yayına girmesi ile oluşan ağ yoğunluğu nedeniyle olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyada haber kirliliğinin önlenmesi amacı ile ilgili bakanlık önlem amacı ile erişimi kısa bir süreliğine engellediği haberleri geliyor..

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