Facebook, Instagram ve Twitter için flaş karar! Son 2 gün kaldı...

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasa sonrası VKontakte, YouTube, TikTok gibi şirketler temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketler ise bu konuda henüz bir adım atmadı. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen bu şirketlere, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası'nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar Rusya'dan VKontakte'nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram'ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz bu konuda adım atmadı.





40 MİLYON LİRA CEZA



Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurtdışındaki adreslerine tebliğ edildi.



Yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtidi. Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest, önümüzdeki salı gününde kadar temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye'de reklam alamayacak.



Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.



SIRADAKİ YAPTIRIM 'ZOR ERİŞİM'



Temsilcilik açmayı kabul etmeyen sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak. Şirketlerin, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sitelerinini internet trafiği bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yüzde 50 daraltılabilecek. Kararın uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için hakimliğe müracaat edebilecek.



Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.



LİNKEDIN TEMSİLCİ ATAYACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. Sayan, 'Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri' dedi.