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Facebook'a neden girilmiyor?, 14 Kasım 2022 Facebook giriş yapılamıyor, sorun mu var? Ne zaman düzelecek

Facebook neden açılmıyor?, 13 Kasım Facebook a neden giremiyorum?, Facebook ne zaman düzelecek, Facebook çöktü mü?, Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube de yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu

Facebook'a neden girilmiyor?, 14 Kasım 2022 Facebook giriş yapılamıyor, sorun mu var? Ne zaman düzelecek
Kamusaati
Kamusaati
14 Kasım 2022 Pazartesi 00:29

Facebook Neden Açılmıyor? Facebook ne zaman Düzelir?

Aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sıkıntı yaşanıyor. İnternet kullanıcıları sosyal medya platformlarına girmekte sorun yaşıyor. Duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

En çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube çöktü mü? Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube neden işlem yapılamıyor. Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube internet sitesi ve Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube mobil uygulama erişim sağlanamıyor. Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube güvenlik nedeniyle oturumunuz çöktü hatası veriyor. Peki Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube ne zaman düzelecek?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu. Peki, Facebook çöktü mü? 13 Kasım Facebook sorun mu var? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 14 KASIM 2022


Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

14 KASIM FACEBOOK SORUN MU VAR?


Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

61 % Sunucu Bağlantısı

22% İnternet Sitesi

17% Oturum Açma


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #girilmiyor #14 kasım #sorun mu var #giriş yapılmıyor #Facebook neden açılmıyor #ne zaman düzelecek #neden #facebook
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hasan ali yıldırım - 34 dakika önce
facebook twitter you tube hiç birine giriş yapılamıyor RTÜK kapattı herlade geçiici sure
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melisa - 33 dakika önce
NE OLDU Kİ NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR ÜLKEDE BİRŞEY OLMU ÇOKTA NORMAL DEĞİL BU KADAR SAAT
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kılıksız - 33 dakika önce
bende uyuyodum yeni uyandım ne oldu ya neden kapandıki hepsi birden
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