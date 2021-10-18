Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş Doğan'a fiyat biçilemiyor!

9 / 37

“Sıfır ayarında bir araba”

Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabey de zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik, ağabey vermiyordu. İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik” diye konuştu.



