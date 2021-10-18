Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş Doğan'a fiyat biçilemiyor!

Kırıkkale’de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor.
Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.
Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor.
Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile Aydın ilinden getirdiği otomobiline gözü gibi bakıyor.
24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor, saat gibi çalışıyor.
Her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor. Fatih Yunus yaptığı açıklamada, sıfır ayarındaki 7 bin kilometrelik otomobiline fiyat biçmediğini söyledi.
“Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok”
Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, “Kırıkkale’de oto galeri işiyle uğraşıyorum. Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok.
Her şeyi ile fabrikasyon duran bir araç. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Kurtarıcı ile getirdik. Aydın’dan aldık, ilk sahibinden. Aydın’dan geldiği günden beri sehpanın üzerinde duruyor, biz de kullanmıyoruz” dedi.
“Sıfır ayarında bir araba”
Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabey de zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik, ağabey vermiyordu. İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik” diye konuştu.
“Şu an emsalini biz göremiyoruz”
Aracı şu an için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, “Şu anda sehpanın üzerine kaldırdık, elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz.
Fiyat biçme konusunda, şimdi bu kupon eski bir araç. Bu arabanın fiyatının önü açık, fiyat biçme gibi herhangi bir şeyimiz yok. Şu fiyattır, bu fiyattır diyemeyiz. Çünkü emsali olmayan bir araç. 7 bin 779 kilometrede, fiyat olarak herhangi bir şey diyemeyiz. Şu an için satmıyoruz.
Herhangi bir fiyat dediğimiz de yok, saklıyoruz bakalım. Şu an emsalini biz göremiyoruz. Sosyal medyada olsun, internet ortamında olsun hiçbir yerde göremiyoruz. Zaten düşük kilometre araçlar benden çıkmadır” ifadesini kullandı.
Eskişehir’de 1977 model otomobili görenler dönüp bir daha bakıyor. Zamanının en değerli otomobili olan araç günümüze tamamen orijinal bir şekilde ulaştırılmış.
Ankara’da ilk sahibinden alınan araç ikinci sahibi Ayhan Korkmaz tarafından da gözü gibi bakılmış. Tüm bakımlarının serviste yapıldığı araç bugünlerde ise yeni müşterisini bekliyor.
Araca binenler adeta 44 yıl öncesine giderken içerisindeki nostalji görenleri kendisine hayran bırakıyor. 100 bin kilometredeki 230 model araca sahibi tarafından 170 bin lira fiyat konuldu.
Araç sahibi Ayhan Korkmaz, aracının kıymet bilen birine satılmasını istediğini söyledi.
Aracın 1977 model olduğunu belirten Korkmaz, “Kendi, sınıflarının en güzel modellerinden bir tanesidir. Bu aracı Ankara’dan ilk sahibinden aldık. Çok güzel muhafaza etmiş. İddia ediyorum kozmetik, dış boya ve kondisyona kadar, şu anda Türkiye’de satılık araçlar içerisinde temiz olanlardan bir tanesidir. Tüm parçalar orijinal olduğu gibi son bakımlarını da yetkili serviste yaptırdık. Şu anda muhafaza ediyoruz ama isterim ki bu arabayı kıymetini bilen birisi alsın. Aracımıza 170 bin Türk Lirası istiyoruz.
Antalya’da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, muayeneye bile çekici ile gönderen Abdullah Şimşek, şans oyunu talihlisi Murat Tokmak’tan turkuaz renkli aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi.
Daha önce çocuklarına aracın satılmaması için vasiyet veren Şimşek, “Alamaz diye o fiyatı söyledim. ‘Tamam’ deyince de sözümden dönemedim” dedi.
Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı.
Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı.
Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.
Çocuklarına ‘satılmasın’ diye vasiyet etmişti
Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” sözlerini sarf etmişti.
3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi
Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti.
Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi. İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti..
Murat Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu
“Branda açılınca arabalara resmen aşık oldum”
Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, “Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara. ‘Bunun bir tanesini bana ver’ dedim, ‘satmam’ diye çok kez söyledi. 2-3 ay bu şekilde mücadele etti ama en sonunda kıramadı.
Baya yüksek bir para istedi. Ben yeğeninsem bu parayı veriyorum, arabayı çekiciye yüklüyorum dedim. Parayı masasının üstüne, arabayı da çekiciye koyduk geçtik. Bize maliyeti 130 bin lira oldu” sözleriyle anlattı.
“Turkuazı da almayı düşünüyorum”
Satın aldığı otomobili satmayı düşünmediğini ifade eden Tokmak, “Ben de bunun değeri yok. Satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu arabayla ilgili çok güzel projelerim var. Hatasız, boyasız, dayıdan bize hatıra. Kırmadı bizi, çok teşekkür ediyorum. Turkuazı da almayı düşünüyorum” dedi.
“Alamaz diye o fiyatı verdim, sözümden de dönemedim”
Abdullah Şimşek ise ‘hiçbir zaman satmayacağım’ dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirterek, “En son çay içmeye gittim. Baş başa kaldık. Bordo arabayı istediğini söyledi. Alamaz diye bu fiyatı söyledim ama ‘tamam araba benim’ deyince, sözümden dönemedim” diye konuştu.