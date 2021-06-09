Ezgi Mola: Saygı duymayı it gibi öğreneceksiniz!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya, başörtülü olduğu için parkta otururken E.Ç. isimli erkeğin saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbelerinden sonra bayılan Akkaya, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Kısa sürede gündeme oturan ve Twitter'da "NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketiyle gündem olan Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.

"SANA NE KARDEŞİM!"

Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola, Akkaya'nın maruz kaldığı şiddetin ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

Oyuncu, paylaşımında "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!" ifadelerini kullandı.