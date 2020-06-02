Eyvah Korona Çilesi Daha mı Güçlü Geliyor! Çin'de 51 yeni koronavirüs vakası görüldü

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. Bölgeye yürüyüş ve spor yapmak için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti.