Eyvah Korona Çilesi Daha mı Güçlü Geliyor! Çin'de 51 yeni koronavirüs vakası görüldü

Korona Virüs Vakasında bilinmeyen 564 Yeni Vaka Daha Olduğu Ortaya Çıktı Çinde 2. Dalga Korona virüs ortaya çıktı Hızla yayılmaya devam ediyor
Korona Virüs Vakasında bilinmeyen 564 Yeni Vaka Daha Olduğu Ortaya Çıktı
Koronavirüs salgınının başladığı ve sona erdiği meydana gelen kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin, başladığı noktaya tekrar oluştu .
Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden artış gösterdiği meydana geldi .
Asya ülkesinde vaka sayısı gün geçtikçe arttıkça , 51 kişide virüs tespit edildiği ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da olduğu kaydedildi.
BELİRTİ GÖSTERMEYEN 40 VAKA DAHA MEVCUT
İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.
Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.
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