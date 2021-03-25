Eyüpsultan'da kayan taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı

Eyüpsultan'da kayarak kontrolden çıkan takside panik yapan yolcu, inmek istediği sırada aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediyenin tuzlama çalışması yapmadığı yollarda buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi.

Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'nde yaşanan kazada, kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı.

Aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü araçtan indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı.

YOLCU ARAÇTAN DÜŞTÜ

Bu sırada aracın ön koltuğunda oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi. Kayan araçtan inmeye çalışan yolcu, yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TAKSİYE BAŞKA ARAÇ ÇARPTI

Bir süre daha kaydıktan sonra duran taksiye, yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.