Eyüpsultan Belediyesi personel alımı 36 Memur ve Personel Alımı İŞKUR’da

Eyüp Sultan Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 personel alımı yapıyor. İŞKUR kurumdışı sayfası üzerinden yayınlanan memur ve personel ilanına başvuru nasıl yapılacağı açıklandı.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapıyor. İlana göre 2 Tekniker, 3 Veri Giriş Elemanı, 4 şoför, 11 destek personeli, 7 öğretmen, 2 erg terapist, 1 odyolog, 5 özel eğitim öğretmeni, 1 destek personeli alımı ile beraber toplam 36 personel alımı yapıyor.

36 Memur Alımı İçin Başvuru Şartları

Tekniker alımı için en az ilkokul mezunu ve sıhhi tesisat ve elektrik veya bakım onarımcı veya marangozluk vb. alanlarının en az birinden sertifika sahibi olmak.

Veri giriş elemanı alımı için en az lise mezunu olmak.

Şoför alımı için en az ilkokul mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Destek personeli alımı için en az ilkokul mezunu olmak.

Öğretmen alımı için Üniversitelerin Eğitim fakülteleri bölümlerinden mezun olmak.

Erg terapist alımı için üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların bu bölümün stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Odyolog alımı için üniversitelerin odyoloji lisans bölümü mezunu olmaları gerekmektedir. İşitme cihazları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Özel öğretim öğretmeni alımı için üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Destek personeli alımı için sağlık bilimleri fakültelerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılır?

Başvurular 25 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup 31 Ocak 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılacaktır.