EYT SON DAKİKA BUGÜN 31 OCAK! 2022 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün de yakından takip ediliyor. Prim ödemelerini tamamlayan ancak emeklilik için yaşını bekleyen binlerce vatandaşı ilgilendiren yasa ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bu noktada ise "EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor. İşte 28 Ocak 2022 EYT son dakika gelişmeleri ve detaylar…

EYT konusu uzunca bir süredir gündemde kalmaya devam ediyor. Çeşitli modellerin masada olduğu bilinirken binlerce vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor. Öte yandan "EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan bu yasada 2022 yılı işaret edilmişti. Bilindiği üzere 2008 yılında yapılan yeni düzenleme ile emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 olmuştu. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…

AK Parti ve Çalışma - Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde EYT çalışmalarını sürdürüyor. EYT sorununun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ise 5 formülün masada olduğu belirtiliyor. İşte detaylar!

EYT İÇİN 5 FORMÜL

1- ) Kısmi emeklilik formülü

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

2 - ) Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

3 - ) Kademeli emeklilik formülü (Almanya modeli)

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

4 - ) Prim tamamlayarak emekli olma

Buna göre; 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

5 - ) Emekliliğe kadar maaş kesintisi, emeklilik şartları tamamlandığı maaş kesintisiz devam edilmesi - (Finlandiya modeli)

EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

EYT İÇİN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hükümetin bir çalışması olup olmadığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de net bir çalışma yapıldıktan sonra açıklayacağız diye konuştu.

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başladı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 2022 yılında yasanın çıkmasını umutlu bir şekilde bekleyen, EYT'liler için çalışmaların en kısa zamanda somut adımlar atılarak başlayacağı tahmin edilmektedir. Fakat henüz hangi tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasına geleceği, ne zaman Meclis komisyonuna sunulup Meclis Genel Kurulunda oylanacağına ilişkin ipuçları içeren resmi açıklamalar yetkili ağızlardan gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar Kamusaati.com sitemizde Emeklilikte yaşa takılanlar EYT 2022 düzenlemesi hakkında yapılan EYT'liler için kimlerin ne dediğini, hangi formüllerin dosyada olduğunu ve EYT için gündeme gelen düzenlemelerin neler olduğunu aşağıdaki yazımızdan takip edebilirsiniz.



EYT için Hangi Siyasi Parti açıklamaları neler? EYT 2022 İÇİN KİM NE DEDİ?



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son yapılan önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılında EYT için neler yapılacağı konusunda açıkamalarda bulundu işte o açıklamalar;

2022'de EYT çıkacak mı? Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması geldi!

Türkiye Cumhuriyetinde Kanunlarla bir Emeklilik yasası belirlenmiştir. Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış.

Prim gün sayısını tamamlama, Yıl, Yaş...

Üçüncü şık sorun en büyük sorunlar arasında, Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları tek tek ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Ulusal bir haber kanalının haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Yeni Formüllerden Öne Çıkanlar Şunlar;

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

Peki EYT liler EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasasının kapsaması için ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.

İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar.

Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.

EYT için Ak Partinin Formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’liler konusunda ise, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi.

Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi. (



EYT için Milliyetçi Hareket Partisinin Formülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran Seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz Beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız.

* Mesela, “Emeklilikte Yaşa Takılan” kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur.

Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.

* Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır.

Eyt li vatandaşlar son yapılan genel seçimler öncesinde büyük umut bağladığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 2022 EYT düzenlemesi için adımları bulunmakta. EYT'lilerin MHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılan bir EYT açıklamasında, MHP'nin EYT planını paylaşmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter açıklamasında; "Yaşanan her soruna milliyetçinin vereceği bir tepki vardır. EYT şu anda bir sorun. Bir kişi de olsa sorun. Biz bu sorunun çözümünü istiyoruz. Bu konuda kararlıyız, mücadele edeceğiz. İstişareden daha çok sonuç alacağız sonuç" demişti. Ayrıca MHP'nin verdiği hiçbir sözü unutmadığını ifade ederek, ne dediysek arkasında dururuz ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN İse Hodri Meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi EYT üzerinden hedef aldı.

*Devlet Bahçeli, samimiyse parlamentoda ‘EYT'liler mağdur edilmesin, emekli olsun' diyenlerin sandalye sayısı toplamı an itibariyle 296. ‘Biz onları emekli etmeyiz' diyen Ak Parti'nin 287. MHP samimiyse hemen yapabiliriz.

*Bir talimatınıza bakar Sayın Bahçeli. Samimiyseniz memurun yüzü güler, asgari ücretlinin yüzü güler, emeklilikte yaşa takılanın yüzü güler.





Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'de EYT İçin Tarih verdi net Konuştu





BBP Lideri Destici de EYT konusunda bir açıklamada bulunmuş ve EYT'nin 2022 yılı sonunda TBMM'ye gelebileceğini ve 2023 yılı gibi de çıkabileceğini değerlendirmişti.

AK PARTİ EYT İÇİN 2022 MÜJDESİNİ PAYLAŞACAĞIZ DEDİ



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu birkaç gün önce katıldığı tv programında EYT düzenlemenin ne zaman çıkacağı hakkında konuşmuştu. Akbaşoğlu konuşmasında öncelik vurgusunda bulunmuş ve düzenlemenin ne zaman ele alınabileceğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili EYT hakkında "AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. kamusaati.com inşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." diyerek milyonlarca EYT'li sevindirmişti.

PEKİ TÜM BU YAŞANANLARA EYT'Lİ VATANDAŞLAR NE DİYOR? ONLARDAN BİRİSİ OLAN ZEYNEP HANIMIN AÇIKLAMALARI

“TEK DERDİMİZ İNSAN GİBİ YAŞAMAK”

1994 yılında işbaşı yaparak ağır sanayide matbaada çalışan Zeynep Korkmaz, “Aslında benim işim erkek işi ama muhtaç olmamak için bu işi öğrendim. Şimdi hastaneden geliyorum ve sağ kolumu kaldıramıyorum. Bize gençsiniz diyorlar ama biz Türkiye şartlarında ağır sanayide çalışmaktan 65-70 yaşın fiziki durumunu yaşıyorum. Benim derdim ekmek. Bize diyorlar ki ‘Siz oy verin, biz hakkınızı verelim’ Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz zaten mağduruz. Kılı kırk yarıyoruz geçinmek için. Ben şimdi hastaneye gelirken dolmuşa biniyorum, giderken yol parası vermemek için Bağcılar’dan Esenler’e yürüyorum. Bizim tek isteğimiz 4447 sayılı kanunun iptali. 2023 yılında emekli olacağım ama benim prim gün sayım dolalı 4 yılı geçti. Benden istenen 5750 gündü benim şu an 8 bin güne yaklaştı. Ben hala çalışıyorum. Tek derdimiz insan gibi yaşamak. Artık kemerleri sıkmaktan usandık.” diye konuştu.

EYT'LİLER OLARAK “İKTİDARI MUHALEFET, MUHALEFETİ İKTİDAR YAPACAK GÜÇTEYİZ”

Şu an 47 yaşında olan bir başka EYT mağduru Abdullah İyier ise 1992 yılında sigortalı olarak işe başladığını belirterek, “8 bin 400 gün prim gün sayım var. Daha 53 yaşında emekli oluyorum ve 6 yılım var. Sigortamı doldurmak için part time işler arıyorum. İşverene gidiyoruz ‘Yaşlısınız’ diyor, devlet ‘Gençsiniz’ diyor. İki oğlum var, biri üniversitede diğeri lisede okuyor. Onların geçimini sağlamak için şoförlük yapıyorum. Bizi emekli yapmıyorlarsa bize iş versinler, çalışalım. Hiçbir ülkede yasalar geriye doğru işlemez. Biz de geriye doğru işledi. Ben bu 6 yılda ne yapacağım? İşte bulamıyorum. Mağdurum. Bizim çözümümüz belli. 4447 sayılı kanunun kaldırılması. Biz şu an 5 milyon kişiyiz. Ailelerle birlikte 20 milyon kişiyiz. İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz. Kim bizim yanımızdaysa biz de onun yanındayız. Biz haklıyız, hakkımızı istiyoruz anamızın ak sütü gibi helal.” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NIN EMEKLİ OLDUĞU YAŞTAYIM”

47 Yaşında ağır sanayide 27 yıl çalışan Nurettin Göçer, ” 2 yıl önce işten ayrıldım. Şu an işsizim. 8 bin 250 prim gün sayım var. 5 bin 300’de tamamlanmıştı fazlam var ama emekli olamıyorum. İki kızımla beraber kalıyorum. İş yok. İşte bulamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kanunlar geriye doğru işletilemez. Dünyada geriye doğru işletilen tek kanun 4447 sayılı kanun. Bu kanunun tamamen iptali ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim zamanı söz vermişti, sevinmiştik ama sözünü tutmadı. Ben cumhurbaşkanının emekli olduğu yaştayım. Cumhurbaşkanının iki dudağının arasından çıkacak iki kelimeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN EMEKLİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada emeklilik yaşının düşürülmesi talebinde bulunan yurttaşları eleştirmiş ve “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı?” demişti.

1954 doğumlu olan Erdoğan, 1974 yılında SSK'lı olarak işe girdi. 3 Mart 2000'de emeklilik başvurusu yapan Erdoğan, 1 Nisan 2000'den itibaren emekli maaşı almaya başladı. Ardından milletvekili ve Başbakan olan Erdoğan, emekliliğini dondurduktan 2 yıl sonra ise Emekli Sandığı'na yaşlılık maaşı talebinde bulundu. Erdoğan 2006'da, yani 52 yaşından itibaren de Emekli Sandığı'nın 1. derece 4. kademesinden emekli oldu.

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