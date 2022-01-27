EYT Müjdesi ne zaman gelecek? 55 Yaş 7000, 9000 Gün Prim Şartı Formülü Çıktı

EYT düzenlemesinde yaş şartı ne olacak? 2022 EYT Yasasında 50, 51, 52 ve 53 yaş şartları mı uygulanacak? Emeklilik hakkı erken verilmeyecek mi? 1999 öncesi kimler ilk EYT kapsamında olacak, kimler EYT'den emekli edilecek? EYT düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri neler?

EYT 2022 Yasası için çalışmaların başlayacağı, ne zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasına geleceği, hangi tarihte TBMM Komisyonuna sunulup Meclis Genel Kurulunda oylanacağına ilişkin ipuçları içeren resmi açıklamalar geldi. kamusaati.com aracılığıyla eyt 2022 düzenlemesi hakkında yapılan tüm resmi açıklamaları sizlerle anlık paylaştık. Bu haberimizde de EYT'liler için kimlerin ne dediğini, hangi formüllerin dosyada olduğunu ve EYT için gündeme gelen düzenlemelerin neler olduğunu aktarıyoruz.



EYT 2022 İÇİN KİMLER NE DEDİ? SON RESMİ AÇIKLAMALAR NELER?



emeklilikte yaşa takılanlar konusunda en önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Vedat Bilgin 2022 yılında EYT için neler yapılacağı konusunda kapsamlı bir değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı.

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. kamusaati.com; çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."



EYT İLE EMEKLİLİKTE 7200 GÜN VE 9000 ŞARTI İLK DUYULDU



Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre 2022 EYT düzenlemesinde çeşitli formüller gündemde. Bu formüllerden zaten gündemde olanı maaş kesintili erken emeklilik yöntemiydi. Ancak bu formüllere yenisi eklendi.



3600 Gün ile 50 ve 55 Yaş Şartı



Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada. Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.



7000 ve 9000 Prim Gün Şartı



Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek. EYT İÇİN MHP'NİN PLANI



Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 2022 EYT düzenlemesi için adımları bulunmakta. EYT'lilerin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından yapılan bir EYT açıklamasında, MHP'nin EYT planını paylaşmıştı. Yönter açıklamasında "Yaşanan her soruna milliyetçinin vereceği bir tepki vardır. EYT şu anda bir sorun. B ir kişi de olsa sorun. kamusaati.com ve biz bu sorunun çözümünü istiyoruz. Bu konuda kararlıyız, mücadele edeceğiz. İstişareden daha çok sonuç alacağız sonuç" demişti. Yönter konuşmasında ayrıca MHP'nin verdiği hiçbir sözü unutmadığını ifade ederek de demişsek arkasında dururuz ifadelerini kullanmıştı.



DESTİCİ EYT İÇİN TARİH VERDİ



BBP Lideri Destici de EYT konusunda bir açıklamada bulunmuş ve EYT'nin 2022 yılı sonunda TBMM'ye gelebileceğini ve 2023 yılı gibi de çıkabileceğini değerlendirmişti.

AK PARTİ EYT İÇİN 2022 MÜJDESİNİ PAYLAŞACAĞIZ DEDİ



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu birkaç gün önce katıldığı tv programında EYT düzenlemenin ne zaman çıkacağı hakkında konuşmuştu. Akbaşoğlu konuşmasında öncelik vurgusunda bulunmuş ve düzenlemenin ne zaman ele alınabileceğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili EYT hakkında "AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. kamusaati.com inşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." diyerek milyonlarca EYT'li sevindirmişti.

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