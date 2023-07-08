EYT'lilere müjde: Maaş zammı onları da kapsayacak

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Maaş artışı EYT'liler dahil bu yıl içinde emekli olan tüm emeklileri kapsayacak.

Türkiye’de 15 milyon vatandaşı ilgilendiren zam konusu gündemden düşmüyor. Asgari ücret, memur maaşı derken vergi ve harçlarda yapılan zamlar ve sonrasında tüm dikkatler emekli maaşlarına çevrildi. Hükümetin Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinin içinde memur maaş zamları varken emeklilere yönelik bir düzenleme olmaması hayal kırıklığına neden olmuştu. Emekli zam oranı torba yasaya eklendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile emekliye zam oranı da torba yasaya eklendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Yüzde 25 zam alacaklar Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. EYT'liler zamdan yararlanabilecek mi? Zam oranı belli olduktan sonra EYT'liler bu zam kapsamına alınacak mı soruları konuşulmaya başlandı. Uzmanlar ise yapılacak artıştan her durumda emekli olanların bu ilave artıştan yararlanacağını belirtti. EYT'lileri de kapsıyor Bu kapsamda temmuz ayında yapılacak zamdan EYT'liler de yararlanabilecek. Meclis'e sunulan torba yasanın geçici maddenin b fıkrasında 2023 yılında emekli olanların hepsi bu kapsama alınacak.

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