EYT'liler için çalışma yapılıyor söylentisi

3600 ek göstergenin çözümü için söz veren AK Parti'nin, EYT için de yeni bir çalışmaya başladığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla memurların uzun bir süredir beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti, yasa için çalışmalarına başladı.

Ek gösterge için başlanan çalışmalar sonrası ise gözler, uzun bir süredir Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) çevrildi.

HEYECANLANDIRAN İDDİA

3600 ek gösterge için başlanan çalışmalar sonrası umutlanan EYT'liler, bu konuda da bir çalışma başlanır mı diye beklemeye geçti.

Bekleyiş sürerken geçtiğimiz gün Habertürk ekranlarında konuşan gazeteci Cem Küçük de canlı yayında, EYT'lileri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

"ÇIKAR MI ÇIKMAZ MI BİLMİYORUM AMA ÇALIŞMA VAR..."

AK Parti'nin önde gelen bir ismiyle görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Küçük, aldığı istihbarata göre EYT'liler için de bir çalışmanın başladığını vurgulayarak "Bugün konuştuğum yetkili kişiler, yani bunlar AK Parti'nin önde gelen Cumhurbaşkanımızın yakınındaki etkili kişiler; 3600 ek gösterge hazırlanıyor. Muhtemelen yaza kadar ama sonbahara kalabilir. O gelecek. EYT'de bir çalışma var. Çıkar mı, bilmiyorum ama çalışılıyor." ifadelerini kullandı.