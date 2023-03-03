EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2

EYT'liler için adım adım emeklilik başvuru süreci edevlet emeklilik başvurusu

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi ise emekli olmak isteyenler sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. SGK da merak edenler için adım adım emeklilik başvuru sürecini paylaştı.

Kamusaati
Kamusaati
03 Mart 2023 Cuma 12:41

Emeklilik başvurularınızı e-Devletten yapabilirsiniz.

Turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda “Yeni Başvuru” tıklanır. Tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan “Başvur” butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 4 Mart Cumartesi 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 4 Mart Cumartesi 2023
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 4 Mart Cumartesi Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 4 Mart Cumartesi Haftalık burç yorumları
0
2023 EYT başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne kadar sürecek? E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI
2023 EYT başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne kadar sürecek? E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GAMZE ÜSTÜN - 10 saat önce
teşekkürler iyiki varsınız çok güzel açıklanmış
Yanıtla Beğenme(0)