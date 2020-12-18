EYT'liler haklı taleplerinde direniyor. İşte EYT'de son durum...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğer bir ismiyle EYT mağdurları haklı direnişlerini sürdürüyor. Peki EYT son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?

Prim gün süresini doldurmuş olmalarına rağmen 1999'da apar topar çıkarılan kanun nedeniyle emekli olamayan yüz binlerce kişinin gözü kulağı çıkacak EYT kanununda.

Çalışma hayatına atıldıkları tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kanunları’na göre emekli olmak isteyen yüzbinlerce EYT'li kurdukları platform ve derneklerle gerek sosyal medya da gerekse dijital ortamlarda seslerini duyurmaya devam ediyor.

AK Parti'nin konuya yönelik olumsuz tavrı nedeniyle EYT için herkesi memnun edecek bir çözüm henüz gerçekleşmedi.

EYT SORUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Eylül 1999’da DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit’in imzasıyla çıkartılan 4447 sayılı kanun ile gündeme gelen EYT'lilerin haklı direnişleri dönemin koalisyonu DSP, ANAP ve MHP imzasıyla IMF’nin emriyle TÜFE’ye bağlandı.

1999'da çıkarılan kanun öncesinde erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurdukları takdirde emekli olabiliyordu.

Ancak çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

1999'dan önce çalışmaya başlayanlar prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olmak istiyor.

EYT'liler "Kanunların ilgili kişilerin aleyhinde geriye dönük yürütülemeyeceği" ilkesini göstererek haklarının hukuksuz şekilde ellerinden alındığına dikkat çekiyor.

EYT'DE SON DURUM NE?

TBMM'de yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçe görüşmelerinde EYT'liler yine gündeme gelmedi. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını savunan hükümet dünyanın emeklilere sağladığı geniş imkanlardan da habersiz.

EYT'LİLER SORUYOR: BU İNAT NİYE?

Müteahhitlerin, patronların, futbol takımlarının SGK borçlarını erteleyen, vergi borçlarını silen, köprüler, tüneller, otoyollar için "garanti para ödemeleri yapan, şatafatlı özel uçaklarla dünya seyahatleri düzenleyen, israfa, lüks kamu harcamalarına, ranta dur demeyen iktidara yönelik tepkiler de sürüyor.

Hak kaybı yaşadıklarını yineleyen EYT mağdurları AK Parti'nin sorunları görmezden gelmekte ısrar ettiğini kaydediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile erken emekliliğin aynı şeyler olmadığını belirten mağdurlar 'maç oynanırken kuralların değiştiremeyeceğini söylüyor.

İş kendilerine ve beraber yürüdüklerine gelince hemen her işe anında para bulduklarını da vurgulayan EYT'lier halka gelince türlü bahaneler sıralandığına vurdu yapıyor.