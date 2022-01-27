EYT'liler Emeklilik için Ne Kadar Bekleyecekler? İttifaktan EYT Açıklaması

Cumhur İttifakı üyesi BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin EYT planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici konuşmasında EYT'nin 2023 yılı gibi çıkabileceğini söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi artık siyasi gündemde ve çalışma hayatında daha sık konuşuluyor. 2021 yılının son yarısında yavaş yavaş yeniden gündeme gelen EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti kanadından üst üste açıklamalar gelmişti. AK Parti'nin yanında EYT hakkında MHP ve İttifakın diğer üyesi BBP'den açıklamalar geldi. EYT'liler için en merak edilen sorulardan bir tanesi olan EYT ne zaman çıkar? sorusu bu açıklamaların sonuncusunda yanıt buldu.



EYT'LİLER İÇİN TARİH VERİLDİ



EYT'liler emeklilik için ne kadar süre bekleyeceklerine ilişkin yapılacak açıklamaları beklerken en net ifade Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Mustafa Destici son katıldığı televizyon haber programında gündemin önemli başlıklarını değerlendirdi. Bu noktada kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.



Cem Küçük'ün haber programında konuşan Mustafa Destici, kendisine yöneltilen EYT sorusuna da açıklamada bulundu. EYT'liler tarafından gönderilen soruda "EYT NE ZAMAN ÇIKAR?" sorusu kendisine yöneltilince Mustafa Destici 2023 yılı işaret ederek 'EYT 2022 yılının sonunda çıkar, 2023 yılının başında ise yürürlüğe girer' dedi.



Bu açıklamaya göre 2022 yılı ortasında EYT için çalışmalar başlayacak. Çalışmaların ardından ise 2022 sonunda TBMM'ye gelebileceği ve 2023 gibi de çıkabileceği değerlendirildi.

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