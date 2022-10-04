EYT için önemli tarih: Gözler Meclis'e çevrildi!

Çalışma hayatının neredeyse bütün alanlarına dokunan düzenlemeler için Ekim ayında çalışmalar hız kazanacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona doğru yaklaşılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada Ekim ayının önemli bir tarih olduğu belirtilirken kapsamlı çalışmalar için gözler Meclis'e çevrildi.

Çalışma hayatını sil baştan düzenleyecek çalışmalar için Ekim ayının önemli bir tarih olduğu belirtilirken kamudaki sözleşmeli personele kadroda Emeklilikte Yaşa Takılanlara kadar farklı alanlarda tarihi adımlar için gözler Meclis'e çevrildi.



EYT'DE TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI



6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT çalışmasında ise teknik çalışmalar tamamlandı.



Artık son aşamaya gelindi. Özel ekip bu ay çalışmalarına hız verecek, detayları aralıkta paylaşılacak.



TRT Haber'de yer alan habere göre çalışmanın geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, 'Bu çok geniş kapsamlı bir çalışma. Çünkü SGK aktüerya dengesini gözetmek zorunda...



Sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımlar atılmak zorunda. Hem mali hem bütçe hesaplamaları gerekiyor' diye konuştu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



'Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız.' ifadelerini kullandı.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI!



Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 'Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek' ifadelerini kullandı. AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAÇ KİŞİNİN EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI!



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili olarak;



Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak...



Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.



Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.' ifadelerini kullandı. “ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu.



Bakan Bilgin, 'Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.'



“ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”



Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.