EYT-Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Corona Virüsü nedeni ile bir çalışma varmı 2020

emeklilikte yaşa takılanlar EYT corona virüsü 2020

Özellikle ABD-AVRUPA gibi kıtaları esiri altına almış ölümcül salgın Corona virüsü nedeni ile ilgili tüm bölgelerde hem sağlık hem sosyal hem de ekonomi açısından olağanüstü tedbirler alınmaya devam ediliyor.Neredeyse sağlık sektörünü,turizmi,ekonomiyi,sosyalliği bitirme noktasına getiren corona salgını için ülkemizde de ciddi önlemler alınıyor.

EYT-Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Corona Virüsü nedeni ile bir çalışma varmı

Belkide son yıllarda,en çok mağdur olan topluluktur EYT'liler yani Emeklilikte yaşa takılanlar.Primlerini doldurmuş ancak emekli aylığı alamayan yüzbinlerce kişi mağdur olmaya devam ediyor.

Erken yaş da emeklilik kazanan,maaş hakkı kazanan birçok vatandaşımız malesef emeklilik sistemindeki yaş unsurunun değişmesi nedeni ile emekli aylığı alamıyorlar.Bu konu aylarca hatta yıllardır konuşuluyor.Bu sorunu ilgili topluluk defalarca devlet birimlerine iletmelerine rağmen malesef olumlu bir yanıt alamadılar.

Son dönemde corona salgını nedeni ile çok önemli ekonomik ve sosyal yardımlaşma tedbirleri alan devletimiz,EYT mağdurları için aceba bir çalışma yapacak mı?

Kamusaati.com olarak konuştuğumuz bir bürokrat malesef şuanda EYT için konuşulan bir çalışma olmadığını belirtti.Corona virüsü nedeni ile milyonlarca kişiye nakdi sosyal yardım yapıldığını belirten yetkili,olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için EYT liler ile ilgili bir çalışmanın şuanda mümkün olmayacağını söyledi.

Bu salgın süresince memleketimizin en az yara alarak çıkması bizim için en doğru olandır diyen Sayın Yetkili,EYT ile ilgili en doğru cevabı Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini söyledi.

EYT mağdurları için kısa vadeli bir nevi ses duyurma çalışması yapacağız.Çünkü bu konuda bizlere çok talep var.Ünlü bürokrat ve siyasilerinde sayfamızı takip ettiğini unutmayalım.Elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Lütfen EYT son dakika haberleri için Sosyal medya hesabımıza gidip sayfamızı beğeniniz.EYT son dakika haberlerine en doğru anda ulaşınız.Facebook sayfamız için lütfen tıklayınız.

KAMUSAATI.COM