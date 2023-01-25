EYT düzenlemesi Meclis'te! Düzenleme milletvekillerinin imzasına açıldı

Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. Düzenleme milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Yaklaşık 2 milyon 2 50 bin vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Düzenleme Meclis'e gelirken, vekillerin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

MALİYETİ 150 MİLYAR LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini söylemişti. Eyt'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirten Bilgin, "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi. Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar Eyt'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?" demişti.

"EYT'LİLERİN İLK MAAŞLARINI 1 MART'TA ALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ayrıca Bakan Bilgin, " Eyt'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." diye konuştu. "Eyt ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusuna Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." yanıtını verdi.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanlar kapsamda olacak. Çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranacak. 5 bin prim gün sayısı olması gerekecek. Yaş şartı olmayacak. Doğum ve askerlik borçlanması yapılabilecek.