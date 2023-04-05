EYT'den emekli olanların hesabına Ödemeler başladı...

Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan ve maaş bağlama işlemi tamamlanan EYT'liler için ödemeler yapılmaya başlandı. Ödeme sorgusu e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Milyonların merakla beklediği EYT konusunda düğüm çözüldü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT'lilerin önündeki engel kaldırılırken, sürecin sonuna gelindi.

Ödemeler başladı

An itibarıyla, emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

EYT kapsamında 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı hazandı.

Şu ana dek, 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Maaştan önce birikmiş fark ödemesi

Mevzuata göre, mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, 1 Nisan tarihinden itibaren emekli sayılmaya başlandı.

Ayrıca maaş bağlama işlemini tamamlayanlara, birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.

EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar, 1-17 Nisan arasındaki farkı, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

Ödemeler nasıl alınacak?

Vatandaşların aklını kurcalayan bir konu da paranın nasıl alınacağı. Ödemeler belirli bir hesaba yatırılmazken, emekliler kimlik numarasıyla başvurarak paralarını alabilecek.

E-Devlet'ten ödeme sorgulanabilir

Ödeme alıp alınmadığı ise e-Devlet üzerinden görülebilir.

E-Devlet'e giriş yapıldığında "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak, şahsınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.