EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, 'Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım' dedi.



EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.



Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.



İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.



Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.