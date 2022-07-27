EYT'de çözüm için Türk modeli devreye giriyor

Emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona gelinirken, uygulanması tartışılan formüllerin arasına bir de "Türk formülü" katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emekli yapılabilmesi için her bir birey aranan tüm şartları sağlayamayabileceğinden, sorunun çözümü için çok katmanlı ve kademeli formüller dile getirildi.

Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Finlandiya ve Almanya formüllerinden sonra Türk formülü konuşuluyor

Finlandiya ve Almanya formüllerinin de dillendirildiği çözüm önerilerine şimdi de türk formülü olarak erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 pirimi doldurmak ve yaş beklemeden emekli olmak formülü gündeme geldi.

Belirli iş günü dolduranlar yaş sınırı beklemeden emekli olabilecek

Yapılan çalışmalarda en fazla üzerinde durulan formül belirlendi. Öne çıkan formülde kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın direkt emekli edilebilecek.

Emeklilikte prime takılanlar eksik günlerini tamamlayabilecek

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre; Emeklilikte Prime Takılanlar (EPT) için ise eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması da tartışılan formüller ardında yer alıyor.

"Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistem ülkemize uyarlanabilir"

Uzmanlar, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67 olarak kabil ediliyor. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.