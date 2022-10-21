EYT çıkacak mı, ne zaman çıkar? EYT kararları belli oldu mu? iŞTE SON EYT GELİŞMELERİ

Staj sigortası, kıdem tazminatı, askerlik borçlanması hakkında hangi açıklamalar yapıldı?, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. EYT son dakika haberleri günden güne yoğun ilgi görüyor. EYT çıkacak mı, ne zaMan çıkar, kimleri kapsar soruları araştırılıyor. Peki EYT kararları belli oldu mu, EYT'de staj sigortası, kıdem tazminatı hakkında hangi açıklamalar yapıldı? İşte EYT son dakika durum haberimizde...

EYT SON DAKİKA DURUM NEDİR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan EYT’ye değindi. Açıklamasında EYT konusunda birkaç formül değil, tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin, “Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık’ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım” dedi. EYT'LİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) iple çektiği düzenleme için geri sayım başladı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı? Vergi uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr'ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“EYT konusuyla beraber kıdem tazminatları da ön plana çıktı. Kişiler emekliliğe odaklansa da bu konunun işverene ve devlete maliyeti var bu da kıdem tazminatıdır. Devlete olan tarafında devlet kendisi bütçe görüşmesinde buna kaynak aktarır ama özel sektördeki firmalar buna ilişkin bütçe ayırmak zorunda.Kıdem tazminatı en az 1 yıl çalışmayla beraber hak kazanılıyor. Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti kadar ödeniyor. Şu an çalışanın asgari ücret aldığını varsayalım şu an asgari ücretin brüt tutarı 6 bin 471 TL, bir yıl kıdem tazminatına hak kazandıysa 6 bin 400 lira alıyor. 10 yıl boyunca çalışmayla beraber kıdem tazminatı alacaksa 64 bin lira, 20 yıl çalıştıysa 128 bin lira civarında bir tutar alacak. EYT'DE STAJ SAYILACAK MI? Bakan Bilgin, staj hakkında ; "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EYT KAPSAMINA GİRİLİR Mİ? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazı borçlanmalar EYT kapsamına girecek ki bunlar borçlanırsa eğer sigortalılık başlangıç süresini geri çeker. Burada askerlik borçlanması en önemlilerden birisidir. Toplamda 2 yıl boyunca yapılabilecek borçlanmadır. Bir diğeri kadınlarda doğum borçlanmasıdır. Kadınlarda her bir çocuk için 2 yıl toplamda en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor. Aynı şekilde yurt dışı borçlanma yapılırsa bu da sigortalılık süresini öne çekiyor. Sözleşmeli personeller çalışmadıkları gün kadarını borçlanabiliyorlar. Mesela 30 gün varsa 15 gün prim ödendiyse geri kalan 15 gün için prim yatırabiliyorlar. Kamu görevlerindeyken seçim dolayısıyla istifa edip geri gelenler o süreyi borçlanabiliyor. Memurlar eğer ücretsiz izin kullandıysa bu tutarı borçlanabiliyorlar. Yine aynı şekilde yurt dışında tıp öğrencileri öğrenim gördüyse o süreleri de borçlanabiliyor. EYT son dakika haberlerinde bugün yeni gelişme var mı? EYT yeni yılda mı çıkacak, şartları neler olacak, kimleri kapsıyor? EYT ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Bugün EYT hakkında yeni gelişme oldu mu merak konusu. EYT şartları ile birlikte EYT kimleri kapsıyor aramaları yoğun ilgi görüyor. İşte konuya ilişkin son güncel durum... EYT son dakika haberleri günden güne araştırılıyor. Emekli olmak için yaşını bekleyen vatandaşların sabırsızlıkla araştırdığı EYT haberlerinde son durum nedir? EYT şartları belli oldu mu, staj sigortası EYT'de sayılıyor mu, kıdem tazminatı EYT'lilerde var mı? İşte konuya ilişkin son güncel durum... 'EYT İLE İLGİLİ TEK MODEL VAR' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan EYT’ye değindi. Açıklamasında EYT konusunda birkaç formül değil, tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin, “Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar.

Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık’ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım” dedi. 'ÇALIŞANLAR, EMEKLİLER MEMNUN OLACAK' Öte yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde TİSK Forumu'nda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı.

"Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacağız. Kayıt dışı istihdam konusunda dikkat eden şirketlere kamu destekleri vereceğiz.



Çalışma hayatında sosyal barışı önemsiyoruz. İşbirliği içinde sorunların daha kolay çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Kamu çalışanlarıyla ilgili 3600 sorunu vardı, onu çözdük. Tüm kamu çalışanları ve emekli olacakları kapsayan toplumsal adalet duygusunu getiren sistemi yaptık. Önümüzdeki günlerde yıllardır Türkiye'de çalışma hayatında sendikaların önemli taleplerinden biriydi, geçici işçiler sorunu, onu çözmek üzereyiz. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var.



EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar." EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) iple çektiği düzenleme için geri sayım başladı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı? Vergi uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr'ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“EYT konusuyla beraber kıdem tazminatları da ön plana çıktı. Kişiler emekliliğe odaklansa da bu konunun işverene ve devlete maliyeti var bu da kıdem tazminatıdır. Devlete olan tarafında devlet kendisi bütçe görüşmesinde buna kaynak aktarır ama özel sektördeki firmalar buna ilişkin bütçe ayırmak zorunda. Kıdem tazminatı en az 1 yıl çalışmayla beraber hak kazanılıyor. Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti kadar ödeniyor. Şu an çalışanın asgari ücret aldığını varsayalım şu an asgari ücretin brüt tutarı 6 bin 471 TL, bir yıl kıdem tazminatına hak kazandıysa 6 bin 400 lira alıyor. 10 yıl boyunca çalışmayla beraber kıdem tazminatı alacaksa 64 bin lira, 20 yıl çalıştıysa 128 bin lira civarında bir tutar alacak. EYT'DE STAJ SAYILACAK MI? Bakan Bilgin, staj hakkında ; "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil."

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