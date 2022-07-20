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EYT çıkacak mı, ne zaman 2022? EYT ile ilgili son açıklamalar…

3600 ek gösterge ile ilgili başlatılan çalışmaların ardından gözler EYT’ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT çıkacak mı, ne zaman? İşte EYT ile ilgili açıklamalar…

EYT çıkacak mı, ne zaman 2022? EYT ile ilgili son açıklamalar…
Kamusaati
Kamusaati
20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:43

EYT ile ilgili açıklamalar emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ‘EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız’ demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek göstergenin detayları paylaştığı açıklamasında EYT’nin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.

EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN? TEMMUZ 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde” dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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