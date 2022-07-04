EYT Çıkacak mı?, EYT 2022 Yıl sonuna kadar çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı TV programında yıl sonuna kadar EYT sorununu çözüleceğini açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kamuoyunun gündemindeki konulardan birisi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce de EYT'nin gündemlerinde olduğunu belitmişti, bugün ise konunun çözümü noktasında tarih verdi.

"Bu yılın sonuna kadar çözeceğiz"

Bakan Vedat Bilgin, 24 TV'de katıldığı programda kamuoyunda çık tartışılan konulara açıklık getirerek, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz." dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı toplantıda EYT'den enflasyona ve maaş artışlarına kadar birçok konuda mesajlar verdi:

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu.

Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.

Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

Asgari ücret zammı ara zam

İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.

Yüzde 30’luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.

Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır.

İşverene 6 milyar destek

Türkiye, 6 milyar civarında işverene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

Kadro hakkı geliyor

Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

Memura yüzde 42 zam

Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."