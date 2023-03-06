EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucu sorgulama!

EYT başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?, EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvurular başladı. SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşurken başvurular e-Devlet EYT kapısı üzerinden yapılmaya devam ediyor. 2 milyon 250 bin kişinin EYT başvurusu tamamlanınca ilk maaşlar da yatmaya başlayacak. Başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarına yönelik detayları sorguluyor. Peki, EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EYT başvuru sonucu sorgulama sürecine dair merak edilenler…

EYT başvuru sonucu sorgulama ve öğrenme üzerine araştırmalar devam ediyor. EYT Resmi Gazete'de yayınlanınca, EYT hakkından yararlanmak isteyenlerin başvuruları da başladı. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. Başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

EYT emeklilik başvuru şartları

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.



EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.



Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.



Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.



Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.



EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.



Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.



Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.



5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.