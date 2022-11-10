0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

EYT 15 Ocak'ta mı çıkacak? İşte Eyt'nin yürürlüğe gireceği tarih

Milyonlarca emeklilik hayali kuranların beklediği düzenleme olan EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlıklar yapılıyor.

EYT 15 Ocak'ta mı çıkacak? İşte Eyt'nin yürürlüğe gireceği tarih
Kamusaati
Kamusaati
10 Kasım 2022 Perşembe 22:43

EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), büyük bir merakla çıkacak düzenlemeyi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'nin gündeminde yer alan düzenlemeyi aralık ayında açıklayacaklarını söylemişti.

Bugün de kulislerde konuşulan düzenlenmeyle ilgili tarih netleşti.

15 Ocak itibarıyla

Ankara'da kulislerde konuşulan düzenlemede EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.

Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmelerinin olacağı TBMM Genel Kurulu'nda hemen sonrasında gelecek torba yasada EYT konusu yer alacak.

Arka arkaya açıklanacak

Hem asgari ücret hem de EYT için önemli adımların atıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinden duyurmuştu.

Müjdelerin arka arkaya açıklanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa, bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.” demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 11 Kasım Cuma 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 11 Kasım Cuma 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (11 Kasım Cuma) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (11 Kasım Cuma) Haftalık burç yorumları
0
İmamoğlu'ndan kendisine siyasi yasak getirileceği iddialarına tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar
İmamoğlu'ndan kendisine siyasi yasak getirileceği iddialarına tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.