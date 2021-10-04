Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 artarak yüzde 19,58 oldu

Eylülde aylık enflasyon yüzde 1,25 artarken yıllık enflasyon yüzde 19,58 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı.

TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

FİYAT ARTIŞI KÜRESEL BOYUTTA SÜRÜYOR

Küresel boyutta enflasyonda yükseliş yaşanıyor. Tüketici fiyatlarındaki bu yükseklik, koronavirüs salgını kaynaklı ve geçici olarak kabul ediliyor.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

415 MADDEDEN, 51 MADDENİN ORTALAMA FİYATINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 18,63, AYLIK YÜZDE 1,50 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,50, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde1 6,72 artış gerçekleşti.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyordu. Artık ekonomistlerin beklentisinin altında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.

Tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,12, yıllık enflasyon ise yüzde 19,25 olarak gerçekleşmişti.