0
0
0
0
0
0
0
0

Eylem yapan annelere taşlı saldırı! HDP'li o alçak tutuklandı

Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan Zilan Kaya (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eylem yapan annelere taşlı saldırı! HDP'li o alçak tutuklandı
20 Aralık 2020 Pazar 00:16
Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, perşembe günü HDP il binası önünde düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman'da yaşayan Zilan Kaya olduğu tespit edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Dün Batman'da gözaltına alınan Kaya, ifadesi alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kaya, sevk edildiği adliyedeki mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber