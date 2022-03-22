D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0

Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek?, Hangi tarihte askere gidilir, Teslim olunur?

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi askerlik yerlerinin açıklanmasıyla gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini duyurdu. MSB’nin bugün yaptığı duyuruyla da kasım döneminde sevke tabi yedek, yedek astsubay adaylar ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu. Peki, evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek?

Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek?, Hangi tarihte askere gidilir, Teslim olunur?
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 12:27

Evrak alma ve bitiş tarihinin ne demek olduğu, askerlik yerlerinin açıklanmasıyla en çok araştırılan konulardan biri oldu. Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu. Yayımlanan sonuç ekranında evrak alma bitiş ve başlangıç tarihi de yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

ASKERLİK EVRAK ALMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ şeklinde açıklama yapmıştır.

EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

1 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden bir gün sonra, 2 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden iki gün sonra, 3 gün yol izni alan adaylar ise sevk tarihinden üç gün sonra birliklerine teslim olabilirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ek ders ücretleri neden geç yatar? 2022
Ek ders ücretleri neden geç yatar? 2022
0
Benzin ve motorine dev zam geliyor!
Benzin ve motorine dev zam geliyor!
0
Sahte boşanmayla maaş alan 4 bin 640 kişi yakalandı
Sahte boşanmayla maaş alan 4 bin 640 kişi yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.