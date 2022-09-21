Evli kadına cinsel organının fotoğrafını gönderen zabıta memuru tutuklandı

Denizli'de zabıta memuru ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadını taciz ettiği ve cinsel organının fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine yollandı.

Kale Belediyesi'nde iddiaya göre zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. TUTUKLANDI P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı. Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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