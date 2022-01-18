Evli, Çocuklu Çalışanların AGİ ve Vergi İadesi Bilinmezliği! AGİ kalktı mı?

2022 yılı asgari ücret ve gelir vergisi düzenlemesi sonrası AGİ ödeme detayları halen araştırılıyor. Kim 4.250 TL kim daha az veya çok maaş alacak merak edilirken uzman isim tüm detayları tane tane açıkladı.

AGİ kalktı mı? Bekar, evli, çocuklu aileye AGİ verilecek mi?

Ücretlilere vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla AGİ kalktı. Gelir kaybını telafi etmek için yürürlükte olan AGİ, 2008 yılından bu yana bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz gibi bir koşula göre farklılık göstererek veriliyordu. Asgari geçim indirimi kaldırılmasıyla gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının bekar çalışanlara sağladığı net avantaj 300 lira oldu.

2022 yılında asgari ücret 4.250 TL olarak ödenecek. Alınan karar ve Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik ile birlikte tüm detaylar netlik kazandı. Ancak çalışanlar bu süreçte AGİ ödemeleri konusunda bir kararsızlık içerisindeler. Halen ödemelerin yapılıp yapılmaması konusunda araştırma içinde olan çalışanlar için tüm detaylar Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından ilan edildi.



AGİ NASIL ÖDENECEK, NE KADAR ALINACAK, KİM ALACAK? TÜM SORULARI YANITLADI



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınına katıldı. Burada çalışanların ödemelerine ilişkin detayları açıklayan Erdem gelir vergisinin kaldırılması ve AGİ başlıklarına değindi. AGİ'nin ne olduğu hakkında açıklamada bulunan Faruk Erdem "AGİ vergi iadesiydi zaten. Asgari geçim indiriminde gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. Karıştırmamak lazım." dedi. Çalışırken vergi verildiğini bu vergilerin gelir ve damga vergisi olduğunu ifade eden Erdem devletin aldığı verginin bir kısmını evli bekar çocuklu olunması durumuna göre geri iade ettiği söyledi.



Konuşmasının devamında AGİ ödemesi yapılıp yapılmayacağı hakkında "Ortada vergi kalktı. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi de kalkmış oldu. Verginin kalkmasıyla birlikte bir destek oluştu. Asgari ücrette 638 lira gelir vergisi damga vergisiyle birlikte 676 lirayı bulan bir vergi iadesi ortaya çıkmış oldu. Vergi iadesi değil ama vergi istisnası aslında." dedi.



Bu açıklama ile çalışanları merak ettiği AGİ 2022 soruları yanıt bulmuş oldu.

14 yıldır hayatımızda olan AGİ'nin asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenler için devam edeceği açıklanmıştı ancak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklifin kanunlaşmasıyla artık verilmeyecek.

AGİ KALKTI MI?

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU ÇALIŞANA AYLIK 38 TL KATKI!

01.01.2008 tarihine kadar ücretliler fiş, fatura topluyor ve bir beyanname ile bunu çalıştığı kuruma ulaştırıyor, vergi iadesi alıyordu. Ücretlilere vergi iadesi sisteminin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmek için 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi müessesesi artık tarih oldu.

Asgari geçim indirimi, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bakımı için aldığı maddi destekti. Çalışanın evli ya da bekar olması, eşinin çalışmaması ya da çalışması ve çocuk sayısına göre asgari ücretin brüt tutarına göre ödenen bir ödenek idi. İktidar, asgari ücrete %50 zam yapıldığı, asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisinin bütün ücretliler için istisna edildiği gerekçesiyle; bütün çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasını kaldırdı. Asgari ücrete isabet eden tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, fakat asgari geçim indiriminin kaldırılmasından en az fayda elde edenler (sadece 38 TL Damga Vergisi istisnası), eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan çalışanlar oldu.

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR OLACAKTI?

Eğer AGİ kaldırılmasıydı en düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacaktı.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira