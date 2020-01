Eşler Dikkat Tazminatsız Boşanma Nedeni Sayıldı!! Sosyal Medya Bağımlılığı Boşanma Nedeni Sayıldı Evli Çiftler Dikkat Tazminatsız Boşanma Nedeni Sayıldı!!

Eşler Dikkat Tazminatsız Boşanma Nedeni Sayıldı!! Sosyal Medya Bağımlılığı Boşanma Nedeni Sayıldı geçimsizlik Aldatmadan daha Zedeleyici olduğu ve Büyük bir Boşanma nedeni olduğunu bildirdi.

İstanbul'da ikamet eden 24 ay evli çift arasında yaşanan sorunlar mahkemede son noktayı buldu . Mahkemeye başvuran kadın, "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsedip sosyal medyada vakit geçiriyor. Bana hakaret edip ailesine karşı korumuyor Bütün vakdini sosyal medyaya harcıyor'' diyerek dava açtı. Davalı koca ise "Eşim aşırı kıskanç, sahte sosyal medya hesabı açarak bana eski kız arkadaşımmış gibi mesaj gönderdi" diyerek yalanladı şikayetçi oldu. Mahkeme, kocayı ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu buldu, boşanmaya hükmetti.

Mahkeme davalı kocanın, eski sevgililerinden bahsetmesi, eşine karşı hakaret edip ailesinin baskıcı davranışlarına karşı sessiz kaldığını eşini önemsemediği gereken vakit ayırmaması nedeni ile bunları belirterek davalı eşe ilgi göstermeyip sosyal medya ortamında çok fazla zaman geçirmesinin ağır kusur olduğuna hükmetti. bu karar Emsal niteliği taşıdı

Ancak karar Yargıtay’a taşınıyor ve Yargıtay, “Bu durum eşlerden diğeri için ortak hayatı çekilmez kılar. Haklı boşanma gerekçesidir.” Diyerek boşanmayı onaylıyor. Böylece bu kararla beraber Yargıtay, bundan sonraki benzer davalar için emsal niteliğinde bir karara imza atıyor. Sosyal Medya Bağımlılığı artık tek başına bir boşanma sebebi oluyor.

Mahkeme, bayana düğünde takılan ziynetlerin iadesine ve kişilik haklarına saldırı nitelikli davranış olduğundan da 30.000 tl manevi tazminat ödemesine ve 500 TL nafaka verilmesine karar verdi.

SOSYAL MEDYA NEDEN BU KADAR KIYMETLİ! BİZ NEDEN BAĞLIYIZ?

Sosyal Medya hayatımıza özellikle cep telefonları ile iyice yerleşti son senelerde . Telefon satın alırken artık içinde uygulamasıyla satın alıyoruz Sanki herkes sosyal medyada bir hesap açmak ya da bir hesap sahibi olmak zorundaymış gibi oluyor.

Sosyal Medyada ne kadar çok yer alıyorsak , sosyal hayatta o kadar bulunmuyoruz aslında. Sanal dünyada aktif olmak, masa başına, ya da elimizdeki telefonun ekranına kilitli kalmak anlamı taşıyor . Çevrenize bir bakın şöyle: Küçücük çocukların elinde de telefon var, biz yetişkinlerin elinde de. Çocuklar da artık bir sosyal hesap sahibi, bir yetişkinlerinde sanki başka hayatları yokmuş gibi ..

şu an neler oluyor’ merakı ve kaygısıyla sürekli olarak hesaplarımızı kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz ki bu durumun da bir adı var artık biliyorsunuz: FOMO. Yani Fear of missing out. farkında olmasakta , elimiz hep telefonların tuşlarında. Ekran ışığının sönmesine asla tahammülümüz yok. Çünkü o arada başkaları bir şey paylaşıyolar. Kaçırmamak lazım.

Aslında hayatı kaçırıyoruz. Akıp gidiyor anlar gözlerimizin önünden. Artık arabada giderken dışarı bakmıyoruz, bitiyor yollar pencerelerde. Yürürken kimseyi görmüyoruz, siliniyor yüzler ve ifadeler. Silüetler kalıyor sadece.



Biz hep içeride neler olduğuyla ilgiliyiz. O küçük makina ile açıldığımız kocaman bir deryada ne oldu bittiğiyle o kadar ilgiliyiz ki hiçbişey o kadar umurumuz değil , işte o mahkemedeki evli çiftin durumuna düşüyoruz fark etmeden. Eşler, başkalarıyla kendisinden daha çok ilgilenen ve zaman geçiren bir partner istemiyor ki haklı olarak. Tanımadığı insanların neler paylaştığına ya da neler yaptığına odaklanınca ailenin eşin çocuğun hiç değeri kalmıyor , en yakınındakini görmez oluyoruz da

Ama o bir telefon olmaktan çok daha fazlası ..medya büyük bir dünya şahşalı. Gazetelere ulaşabiliyorsunuz, haberleri öğreniyorsunuz, yolunuzu buluyorsunuz, o kadar ki sizi gideceğiniz yere kadar götürüyor bile. Yakınınızda yörenizde kim var bilebiliyor , hatta partner bulup arkadaş sevgili oluyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, çocuğunuzun ders puanlarını biliyorsunuz? Aklınıza gelen her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama eş olamıyorsunuz! Arkanızı dönüp baktığınızda ise eşinizi orada bulamıyorsunuz. Sadık bir eş mi asla ! Çünkü orada siz yoksunuz ki soyut bir alem Boşanma davası açan eşe itiraz etmeniz de faydasız. eşleriniz sonuna kadar haklı ona verilecek en önemli değeri siz bir hiç uğruna kullanıyorsunuz Sosyal Medya marifetiyle ve Yargıtay kararıyla boşanmış oluyorsunuz.