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Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü

Denizli'de dünya evine giren çiftin gelin arabasının arkasına IBAN numarası yazarak "Para atmayan evde kalsın" notunu düşmesi görenleri tebessüm ettirdi.

Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
30 Ağustos 2020 Pazar 10:13

Türkiye'de gelin arabasına yazı yazma geleneği çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor. Denizli'de evlilik yolunda adım atan Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasında yazan not görenleri önce şaşırttı, sonra tebessüm ettirdi.

Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü

"PARA ATMAYAN EVDE KALSIN"

20 F 5120 plakalı otomobil Vahide ve Sadık çiftinin en mutlu gününde kullanılmak üzere süslendi. Otomobilin arka kısmında yer alan "Evleniyoruz" yazısının altına bir IBAN numarası yazılarak altına "Para atmayan evde kalsın" notu düşüldü. Yazıyı görenler ise durumu sosyal medyada paylaşması ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı.

Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü

Kaynak: İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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