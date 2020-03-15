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EVDEN ÇIKMAYIN KUL HAKKINA GİRERSİNİZ!

Bir şok açıklama daha..corona virüsü nedeni ile evden çıkmayın kul hakkına girersiniz!

EVDEN ÇIKMAYIN KUL HAKKINA GİRERSİNİZ!
15 Mart 2020 Pazar 09:29

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen vatandaşları, hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısı yaptı.

"KUL HAKKINA GİRMEYİN, 14 GÜN KURALINA UYUN"

Erbaş, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım."

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