 Evden çalışan Onlarca İşçi Eksik Maaş mı Alacak ?

Koronavirüs Hastalık salgınına karşın başta kamu kurumları başta olmak üzere özel sektörde de bir çok işletme esnek çalışma modelini hayata geçirmiş oldu gerek salgın gerekse sönen ekonpmik durum kaynaklı .

Peki evden çalışanların ücretlerinde kesinti yapılır mi?

Yemek ve yol ücretlerinin ödenmesi konusunda ise iş sözleşmesindeki hükümler göz önüne alınmaktadır.

Yemek ücreti iş sözleşmesinde veya uygulama ile işin nerede görüleceğinden bağımsız olarak , ücretin parçası olarak kararlaştırılmışsa evden çalışma halinde bile kesilmez.

Yine ulaşım yardımı da iş sözleşmesinde hüküm içerisinden bir parça ise

Patronlar işçiyi evden çalışmaya zorlayabilir mi?

Bu konuda da Çalışan kişi ile mutabık kalınan iş sözleşmesi gözden geçirilir . İş sözleşmesinde işverenin iş görüleceği yer hükmünde farklılıklar da hakkı düzenlenmemiş ise işveren işçiyi evden çalışmaya zorlama yetkisine sahip değildir bu konuda zorlama yapılıyorsa da bu konuda yasal hakkını aramalıdır çalışanlar her türlü hukiki yol açıktı ama unutulmamalıdır ki;.

İşçi salgın hastalık nedeni ile işe gitmekten kaçınamaz. İşvereni evden çalışmak için zorlayamaz.