Evden çalışan işçilerin ücretlerinde kesintiye gidilebilir mi?

Koronavirüs nedeniyle başta kamu kurumları olmak üzere özel sektörde de bir çok işletme esnek çalışma modeline geçti.

Bu çerçevede binlerce kamu ve özel sökter çalışanı, evden çalışmaya başladı.

Peki evden çalışanların ücretlerinde kesintiye gidilir mi?

Karantina döneminde evden çalışma imkânı bulunanların veya evden çalışmak zorunda kalanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz.

Özetle, işveren evden çalışan işçinin ücretini tam olarak ödemekle yükümlüdür. Kesinti yapılamaz.

Evden çalışan işçinin yemek ücreti ve yol ücreti kesilebilir mi?

Yemek ve yol ücretlerinin ödenmesi konusunda ise iş sözleşmesindeki hükümlere bakılıyor.

Yemek ücreti iş sözleşmesinde yahut uygulama ile işin nerede görüleceğinden bağımsız şekilde, ücretin parçası olarak kararlaştırılmışsa evden çalışma halinde bile kesilmez.

Yine ulaşım yardımı da iş sözleşmesinde hüküm çerçevesinde ücretin bir parçası olarak ödeniyorsa bu da kesilmez.

İşveren işçiyi evden çalışmaya zorlayabilir mi?

Bu konuda da iş sözleşmesine bakılır. İş sözleşmesinde işverenin iş görüleceği yer hükmünde değişiklik hakkı düzenlenmemiş ise işveren işçiyi evden çalışmaya zorlayamaz.

İşçi salgın hastalık nedeni ile işe gitmekten kaçınamaz. İşvereni evden çalışmak için zorlayamaz.