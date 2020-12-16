Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme Evde yılbaşı kutlamak için yapay çam ağacı ve süslemeleri almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Yapay Yılbaşı agacı ne kadar? Noel Baba Ürünleri Ne Kadar?

Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme Evde yılbaşı kutlamak için yapay çam ağacı ve süslemeleri almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, yılbaşında evlerde toplanılmaması için uyarılarda bulunurken aile arasında kutlama yapmak isteyenler yapay çam ağaçlarını ve süslemeleri almaya başladı. Peki fiyatlar hangi seviyede? Yapay çam ağaçları ne kadar? Yılbaşı öncesinde yapay çam ağaçlarına ve süslemelere de zam geldi. Yapay çam ağaçlarının fiyatları boyuna göre değişkenlik gösteriyor. YILBAŞI KUTLAMASININ MALİYETİ 3 BİN LİRA Ortalama fiyatlara göre; yılbaşını evinde yapay çam ağacıyla ve bazı süslemelerle kutlamak isteyenler en az 3 bin lirayı gözden çıkarıyor. YAPAY ÇAM AĞACI FİYATLARI NE KADAR 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı 282 lira

180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 424 lira

210 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 549 lira

3 metre boyundaki yapay çam ağacı 1850 lira NOEL BABA ÜRÜNLERİ NE KADAR Hareketli ışıklı müzikli Noel Baba 1788 lira

Saksafonlu Noel Baba 1607 lira

Dekoratif Noel Baba 1590 lira

Şişme Noel Baba 660 lira

Noel Baba müzikli kar KÜRESİ 774 lira

Noel Baba Su Kabak Lamba 622 lira

Noel Baba şapkası 13,90 lira

Çocuk Noel Baba kostümü 49 lira