Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme Evde yılbaşı kutlamak için yapay çam ağacı ve süslemeleri almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
Yapay Yılbaşı agacı ne kadar? Noel Baba Ürünleri Ne Kadar?
Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme
Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme Evde yılbaşı kutlamak için yapay çam ağacı ve süslemeleri almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sağlık Bakanlığı, yılbaşında evlerde toplanılmaması için uyarılarda bulunurken aile arasında kutlama yapmak isteyenler yapay çam ağaçlarını ve süslemeleri almaya başladı.
Peki fiyatlar hangi seviyede? Yapay çam ağaçları ne kadar?
Yılbaşı öncesinde yapay çam ağaçlarına ve süslemelere de zam geldi.
Yapay çam ağaçlarının fiyatları boyuna göre değişkenlik gösteriyor.
YILBAŞI KUTLAMASININ MALİYETİ 3 BİN LİRA
Ortalama fiyatlara göre; yılbaşını evinde yapay çam ağacıyla ve bazı süslemelerle kutlamak isteyenler en az 3 bin lirayı gözden çıkarıyor.
YAPAY ÇAM AĞACI FİYATLARI NE KADAR
- 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı 282 lira
- 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 424 lira
- 210 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 549 lira
- 3 metre boyundaki yapay çam ağacı 1850 lira
NOEL BABA ÜRÜNLERİ NE KADAR
- Hareketli ışıklı müzikli Noel Baba 1788 lira
- Saksafonlu Noel Baba 1607 lira
- Dekoratif Noel Baba 1590 lira
- Şişme Noel Baba 660 lira
- Noel Baba müzikli kar KÜRESİ 774 lira
- Noel Baba Su Kabak Lamba 622 lira
- Noel Baba şapkası 13,90 lira
- Çocuk Noel Baba kostümü 49 lira