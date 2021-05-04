Evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi 1100 TL alacak mı? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Ramazan Bayramı yaklaşırken evde bakım maaşı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Her yıl verilen Bayram ikramiyesinin bu yıl zamlı olarak ödeneceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki evde bakım maaşı alanlar 1100 TL bayram ikramiyesi alacak mı? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Emekli vatandaşları her gün bayramlar öncesinde verilen bayram ikramiyesi için engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşların da arayışları devam ediyor. Özellikle evde bakım maaşı alan hak sahipleri arama motorunda evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki bayram ikramiyesi kimlere verilecek? evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alabiliyor mu?

Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı engelli ve hasta kişilerin ailelerinden koparılmaması adına her ay ödenen evde bakım maaşı aylık olarak hesaplara yatmaya devam ediyor. Evde bakım parası 2021 yılında zamlanmış ve 1654 biri olarak ödenmeye başlamıştı. Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye konusunun gündeme gelmesi ile birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilmeyecek bayram ikramiyesi sadece emekli vatandaşları kapsıyor.

Evde bakım maaşı kimlere verilir?

Evde bakım maaşı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeniyor ve evde bakıma muhtaç yaşlı engelli ve hasta kişilere bakan kişilere veriliyor. 2021 yılında zamlı olarak ödenmeye başlanan evde bakım maaşı Temmuz ayına kadar 1654 lira olarak ödenecek Temmuz ayında gelecek zamlar yeniden belirlenecek.