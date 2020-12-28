Ev hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,187 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 37,5 = 1.341,56 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,37 x 10 x % 37,5 = 3.353,88 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,37 x 30 x % 37,5 = 10.061,66 TL.

Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 32 = 381,6 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 32 =1.144,8 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,37 x 10 x % 32 = 2.861,98 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,37 x 30 x % 32 = 8.585,95 TL

10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25 x % 2 = 2,38 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,38 x 9 = 21,42 TL

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 119,25 x 30 x % 32,5 = 1.162,68 TL