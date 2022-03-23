Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın gerekçesini böyle anlattı: Çok uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyat artırdık

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kırmızı ete yaptıkları yüzde 48'lik zammı uzun kuyruklara bağladı. Uzun, "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var." dedi.

Et Ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

"ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU"

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Uzun, yapılan zamlarla ilgili olarak "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" dedi.

"ALIM FİYATINDA ARTIŞ OLACAK"

Üreticiden alım fiyatını da artıracaklarını söyleyen Uzun, "Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem sayın bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi'ne sunduk. Oradan çıkacak karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz." dedi.

"AYLIK KIRMIZI ET SATIŞIMIZ 500 TON"

Kurum olarak ayda 500 ton civarında kırmızı et sattıklarını hatırlatan Osman Uzun, "Bizim satışlarımızın büyük bölümü Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'na. Piyasaya satışımız çok az. Ülke genelinde 18 satış mağazamız var. Aylık kırmızı et satışımız 500 ton. Yıllık 6 bin ton demek. Zincir marketlere satışımız yok."