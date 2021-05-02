Esra Erol’da Sonunda Bunuda Gördük Duyduk Evlilik programlarını arar olduk!!!

Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan bayan “Kardeşim” diyerek eve aldığı adamla kaçtı..Lütfen bir ileri sayfaya geçerek okuyama devam edin.

Afyon’da başlık parası vererek evlendiği kadının kendisi ile aynı odada kalmadığını, kardeşi olarak tanıtıp eve getirdiği adamla eş güdümlü uyuduğunu dile getiren Ercan isimli şahıs Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisini “Senden hamileyim” yalanı ile kandıran kadının çocuğunun nüfusta üzerinde görünmesine isyan eden adam, karısının ve yanındaki adamın bir şehirlerarası yolculuk sırasında kendisini uyutup kaçtıklarını söyledi.

Dün Esra Erol’un programına katılan 30 yaşındaki Ercan isimli şahsın hikayesi, izleyenleri şaşkına çevirdi. Yasemin Çöygün ile aracılar aracılığı ile tanışan adam mağdur olduğunu ifade ederek canlı yayına geldi.

“KARDEŞİM” DİYE EVE GETİRDİĞİ ADAMLA AYNI ODADA KALDI

Esra Erol’un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan, 2018 yılında Hamit Horoz aracılığı ile tanıştırıldığı bayanla 1 gün hedefiylede başlık parası verip evlendi. Eşi ile aynı odada 1-2 gün hariç eş güdümlü kalmadıklarını belirten talihsiz adam, bir süre sonra Yasemin Çöygün’ün “Kardeşim vuruldu, felç kaldı” deyip eve bir adam getirdiğini söyledi. Hem de karısının kardeşi olarak bildiği şahıs ile aynı odada kaldığını öne sürdü.

BAŞKASININ ÇOCUĞUNU DOĞURUP KANDIRDI

Aynı odada bile kalmadığı eşinin “Hamileyim” diyerek doğurduğu bir çocuğun olduğunu dile getiren Ercan Bey, nüfustaki bu durumun da düzeltilmesini istediğini Esra Erol’a söyledi. Erol’un “Hiç mi şüphelenmedin?” sorusuna ise “Yeri yurdu belli olduğu hedefiyle güvendim” dedi