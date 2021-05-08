Esra Erol'da şok eden anlar! Mağdur koca isyan etti: Karım komşumun sevgilisine kaçtı

Esra Erol'un programında izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan Orhan Küçükşahinoğlu ve Zehra Çaylak komşu olduklarını ancak ihanete uğradıklarını belirtti. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel’in Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit Paslı’ya kaçtığını söyleyince herkes şaşkına döndü. Canlı yayında Eşi ile yüzleşen Orhan Küçükşahinoğlu karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti. Yaşananları izleyenler ise "bu kadarına da pes' dedi. İşte Türkiye’nin konuştuğu olayın ayrıntıları…

Dün Esra Erol’da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söyledi.

Orhan, eşi Sibel’in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etti. Yaşanan olayın ardından dün karı koca canlı yayında yüzleşti.

Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü işe gidiyorum diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu. Yayında karısı Sibel olmadığı için 4 çocuğunu da yurda vermeyi düşündüğünü söyleyen Orhan Küçükşahinoğlu, “çocuklarım küçük üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum.

Evde yangın çıksa kül olurlar” dedi. Orhan, ev sahibinin de karısının son yaptıklarından dolayı kendisini sıkıştırdığını evden çıkarılmak üzere olduğunu da belirtti.

Orhan Küçükşahinoğlu, karısının çocuklarına bakmadığını belirterek, 6 yıl boyunca çocuklarımızla ilgilenmesi, bana kan kusturdu. Çocuklarıma annem baktı” dedi.

10 Nisan tarihinde evden komşusunun sevgilisi ile kaçan 4 çocuk annesi Sibel canlı yayına katıldı. Esra Erol, “4 çocuğunu Ümit’e olan sevginden mi bıraktın” diye sorunca Sibel açtı ağzını yumdu gözünü. “Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam” dedi.

Esra Erol, daha önce ağabey dediği Ümit ile kaçan 4 çocuk annesi Sibel Küçükşahinoğlu’na “Ümit senin neyin” diye sorunca herkesi şoke eden cevap aldı. Sibel “Ümit benim eşim” dedi.

“Eşimden şiddet gördüğüm için Ümit’le kaçtım. Aynı şekilde çocuklarımı da babaları Orhan çok dövüyor. Oğlum şeker hastası yerden yere vuruyordu” iddiaları şaşkınlık yarattı. Sibel’in iddiaları üzerine, çocukların şiddet gördüğü halde bırakıp gitmesi büyük tepki çekti.

Orhan Küçükşahinoğlu, her gece 12’den sonra dışarı çıktığını sabaha karşı döndüğünü söyleyince stüdyo karıştı. Sibel kendisinin değil Zehra’nın gece eğlenmek için çıktığını onun arkasını kendisinin topladığını iddia etti. Bir diğer iddia ise kafaları karıştırdı.

Sibel, ‘çocuklarının yanında uygunsuz halde fotoğraflarını çekip paylaşım yaptın mı’ iddialarını ise yalanladı. Orhan Küçükşahinoğlu karısının hamileyken de başka bir komşusuna göz diktiğini başka erkeklerle gezdiğini sözlerine ekledi.

Çocuklarını bırakıp giden Sibel Küçükşahinoğlu’na eşi çocuklarına bakamayacağı için yurda vereceğini dile getirmişti. Ancak canlı yayına bağlanan iki izleyici Orhan’a maddi manevi destek olacaklarını çocuklarını yurda vermemesini istedi.

Sibel Küçükşahinoğlu ile kaçtığı iddia edilen Ümit Paslı canlı yayına katıldı. Sibel ile birlikte olduğunu, Zehra Çaylak ile bir ilişkisi olmadığını dile getirince herkes şok üstüne şok yaşadı.

Ümit, “Orhan’ın “karısı bana ağabey derdi sonra sevgili olduk. Ben sevdiğim kadının yanındayım, isterse 10 çocuğu olsun” dedi.

Orhan karısı Sibel’in son gece telefonuna gelen “eşin yattıysa bana dön” mesajlını gördüğünü söyleyince Ümit her şeyi itiraf etti.

Sibel’in biletini 1 hafta önce alan Ümit, “biz zaten kaçacaktık, ama Zehra uyanık olduğu için her şeyi bozdu benim biletimi yaktı” dedi.

Canlı yayında yaşanan skandal sözlere bir yenisi daha eklendi. Ümit Paslı, “Zehra benim kardeşimle sevgili olup kendine bağladı.

Biz Zehra’yla kankaydık, mesaj attım ona “seni seviyorum” diye sırf kardeşimin başı yanmasın istedim”. Bu sözleri Ümit Paslı’nın başını yaktı.