Esra Erol'da rezalet! Çocuğunun babası komşusu çıkan kadın canlı yayında 'elhamdülillah' diye sevindi

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye bu rezilliği de gördü. ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu.