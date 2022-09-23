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Esra Erol'da programına katılan Cemile Canlı yayında kayınvalidesini taklit etti

Esra Erol'da programına katılan kadının, öfkeli olduğu kayınvalidesini taklit etmesi sosyal medyada viral oldu.

Kamusaati
Kamusaati
23 Eylül 2022 Cuma 00:02

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç dakikalar yaşandı.

Programa katılan Cemile Hanım, görücü usulü evlendiği eşinden 4 yıl sonra boşanmak istedi.

Eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını anlatan Cemile, Esra Erol'dan yardım istedi.

"Lanet olsun onunla evlendiğim güne"

"Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne." diyen Cemile, evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını aktarırken, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.

Bir süre sonra kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile, taklitleriyle viral oldu.

Kaynanasını taklit etti

Cemile, Esra Erol'un 'hoşgeldiniz' demesi üzerine 'hoşbuluk' diyen kayınvalidesini taklit etti

Canlı yayındaki anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar "Tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumunu yaptı.

İşte o anlar...

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