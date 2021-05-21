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Esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de

Pandemiden etkilenen esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de
21 Mayıs 2021 Cuma 00:51

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini göstermesiyle birlikte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri uzun süre kapalı kaldı. Hükümet, bu sürede iş yapamayan ve gelir kaybı yaşayan esnafa destek olmak için birçok adım attı.

Stopaj indirimi ve Kısa Çalışma Uygulaması gibi birçok destek uygulaması devreye alındı. Esnafa son müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ESNAFA DESTEK PAKETİ RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında esnaflara 2 ayrı grup halinde destek verileceğini açıkladı. Esnaf tarafından memnuniyetle karşılanan hibe desteği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü girdi.

Esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete de #1

Esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete de #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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