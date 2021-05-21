Pandemiden etkilenen esnafa verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini göstermesiyle birlikte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri uzun süre kapalı kaldı. Hükümet, bu sürede iş yapamayan ve gelir kaybı yaşayan esnafa destek olmak için birçok adım attı.

Stopaj indirimi ve Kısa Çalışma Uygulaması gibi birçok destek uygulaması devreye alındı. Esnafa son müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ESNAFA DESTEK PAKETİ RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında esnaflara 2 ayrı grup halinde destek verileceğini açıkladı. Esnaf tarafından memnuniyetle karşılanan hibe desteği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü girdi.