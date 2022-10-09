Esnaf Kefalet Kredisi Şartları? 2023

Esnaf kefalet kredisi alma şartları ve esnaf kefalet kredileri faiz oranları, Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır?, Esnaf Kefalet Kredisinin Avantajları Nelerdir?, Esnaf Kefalet Kredisinin Limiti Nedir?,

ESNAF KEFALET KREDİSİ NEDİR?

Kamusaati.com olarak esnaf kefalet kredilerini detaylı araştırdık.Esnaf kefalet kredisi bulunduğunuz il ve ilçelerinde bulunan esnaf kefalet kredilerini tahsis eden kurumdan alabileceğiniz destektir.Destek diyorum çünkü esnaf kefalet kredileri faiz oranları diğer özel bankalara karşılaştırınca son derece düşük olduğunu görürsünüz.Esnaf kefalet kredisi alabilmek için ilk önce esnaf olmanız gerekiyor.Esnaf olmayan biri bu krediye malesef başvuramıyor.

Esnaf kefalet kredisine kimler başvurabilir?

Hali hazırda ,bakkalı,marketi,ticaret hanesi gibi işletmesi bulunan her esnaf ilgili krediden faydalanmak için başvuru yapabilir.Ancak şöyle bir durumda var bugün bir işletme açtınız yarın gidip esnaf kefalet kredisi kullanamıyorsunuz.En az 6 aylık açık bir basit üsül ya da gerçek üsüle sahip bir vergi levhanızın olması gerekiyor.Yani esnaf kefalet kredilerinden faydalanmak için en az 6 aydır akfit vergi kaydınızın olması gerekmektedir.

Bir diğer başvuru şartı ise İlinizde ya da ilçenizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odasında kaydınız bulunması gerekiyor olması.Esnaf ve sanatkarlar odasına başvurmak ve kaydolmak çok kolay.Bulunduğunuz ilçedeki şubeye gidin sizden Fotoğraf,vergi levhası fotokobisi,kira kontratı,vergi dairesinden yapılan işletme yoklaması kağıdının fotokobisi isteniyor.Ayrıca esnaf kefalet ve sanatkarlar odasına kaydolmak için 2019 yılı güncel 632 tl gibi bir rakamında ilgili kurumun hesabına yatırmanız gerekiyor.Bu rakam bulunduğunuz il veya ilçenin nüfusuna göre değişebilir.

Kısaca esnaf kefalet kredisine başvurabilmek için aranan şartlar;

1-Esnaf ve sanatkarlar odasında kaydınızın bulunması

2-İşletmenizin ya da şirketinizin en az 6 aydır faaliyette bulunuyor olması

3-Muhasebecinizden alacağınız ilgili yıla ilişkin muhasebe dökümü

4-Maliyeden alacağınız mal bildirimi dökümü

5-Ve bazı il ve ilçelerde ekstradan istenebilecek diğer belgeler / Not: genelde yukarıdaki 4 şartın yerine getirilmesi başvuru için kabul edilir.

Esnaf kefalet kredisi şartları, en az 1 yıllık esnaf olan kişileri kapsayarak hazırlanır. Esnaf kefalet kredisi için oda üyeliği ve kredi notunun yeterliliği çoğu başvurular için geçerli nitelikler arasında yer alır. başvuru şartlarının yerine getirilmesi halinde esnaf kefalet kredisi için online başvuru formu doldurularak ön başvuru oluşturma fırsatı da sunulur.

Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır?

Esnaf kefalet kredisi, başvuran kişilerin başvuru koşullarını sağlaması halinde alabilecekleri yardım kredisi olarak nitelendirilir. Başvuru koşullarını sağlayabilecek kişiler bağlı oldukları esnaf kooperatifine yazılı olarak bir başvuru beyanında bulunmaları halinde başvuruları gerçekleşir.

Yazılı olarak beyan edilen başvuru sonrasında kooperatif yönetim kurulu tarafından; kredi için başvurulan kişinin, varsa ortağının şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Şartların sağlanması durumunda ise, kredi başvurusu yapan kişiye ya da kişilere verilecek kredi miktarı tespit edilir.

Bu şartların değerlendirme sürecinde ise izlenecek olan yollar şu şekildedir:

Esnafın geçmiş dönemde yapmış bulunduğu ekonomik faaliyetler incelenir.

Başvuru yapan esnafın kredi ile ilgili olarak sicil durumu incelenir.

Talep ettiği finansmanı aldığı takdirde, oluşacak yükümlülüklerin yerine getirip getirilmeyeceği incelenir.

Bu şartların sağlanması durumunda kooperatif 15 gün içerisinde sonucu esnafa bildirir başvurunun olumlu sonuçlanması sonrası kooperatif, başvuran kişi adına anlaşmalı olduğu bankaya gerekli bilgileri iletir. Son aşamada ise bankanın da incelenmesi sonucu onay alan kişi esnaf kefalet kredisini almaya hak kazanır.

Esnaf Kefalet Kredisinin Avantajları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisinin esnaf ve sanatkârlar için birden fazla avantajı vardır.

Esnaf kefalet kredisinin esnaflar için başlıca avantajları şu şekildedir:

Hizmet veren esnaflar için banka kredi faizlerinin minimum düzeyde olması,

Kredi seçeneklerinin her esnafa özel olarak hesaplanması,

Kooperatife bağlı olarak çalışan her esnafın bu krediden yararlanabilecek olması,

Kredi masrafları minimum düzeyde olduğundan esnafların kazandığı anaparanın artacak olması gibi kredi alan esnafa üst düzey avantajlar sağlanarak işlerinin daha kolay ilerlemesi hedef edilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Esnaf kefalet kredisinin faiz oranlarına göre hesaplanma biçimi ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

Esnaf kefalet kredisinin yıllık faiz oranı %9,5 oranındadır.

Halkbank tarafından çekilen esnaf kefalet kredisinin %50 faizi devlet tarafından karşılanmaktadır.

Esnaf kefalet kredisi limitine göre geri ödenecek miktarlar ise şu şekildedir:

Geri ödeme tutarlarına ek olarak vergilendirme ve dosya masrafları gibi esnaf kredisi masrafları da çizelgeye ek olarak eklenir.

Esnaf Kefalet Kredisinin Limiti Nedir?

Kredilerin hepsinde olduğu gibi, kefalet kredisinin de belirli kredi uzatma kısıtlamaları vardır. Kısıtlama, modifikasyon, ürün tedariki, işletme kredisi gibi farklı türde olabilir. Temel olarak kullanılan esnaf kefalet kredi türlerine göre limitleri şu şekildedir:

İşyeri Alım Kredisi;

Kredi üst limiti 1.000.000 Türk lirasına kadar, 120 ay vade seçenekleri ile verilir.

Aylık ya da 3 aylık olmak üzere farklı ödeme seçimleri oluşturularak kredi kullanma alternatifi sunulur.

Araç Alım Kredisi;

Kredi üst limiti 1.000.000 Türk lirasına kadar, 84 ay vade seçenekleri ile verilir.

Ödeme seçimleri, aylık ya da 3 aylık şeklinde ayarlanarak başlatılabilir.

İşletme Kredisi;

İşletmenizin değerlendirilmesine göre belirlenir.

Kredinizi 100.000 Türk Lirası ile 200.000 Türk Lirası arasında değişken limitli olarak ihtiyaca göre alabilirsiniz.

En fazla 60 ay vade seçeneği olacak şekilde geri ödeme planı hazırlanır.

Aylık, 3 aylık ya da 6 aylık olmak üzere ödeme seçimi yapılarak kredi kullanımlarına başlanır.

İşletme Kredisi (ESKKK);

ESKKK risk grubuna göre belirlenir.

Kredi limitleri ihtiyaca göre 150.000 Türk Lirası, 180.000 Türk Lirası, 210.000 Türk Lirası, 275.000 Türk Lirası gibi alternatif tutarlar üzerinden verilir.

Geri ödemeler en fazla 60 ay vade ile sağlanır.

Aylık, 3 aylık ya da 6 aylık olmak üzere sizin bütçenize göre geri ödeme işlemi başlatılır.

Araç Onarımı Kredisi;

Kredi üst limiti 200.000 Türk lirasına kadar çıkarılabilir.

Kredi geri ödeme seçenekleri en fazla 9 ay vade seçenekleri ile gerçekleşir.

Iskonto Kredisi;

Kredi üst limiti 200.000 Türk lirasına kadar çıkarılabilir.

Minimum 3 ay maksimum 9 ay olacak şekilde vade seçeneği oluşturulur.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Ödenecek Masraflar Ne Kadardır?

Esnaf kefalet kredisi için masraf çizelgesi toplam tutarı müşteriye avantaj sağlayacak uygunlukta şekillenir.

Esnaf kefalet kredisi masraf tutarları şu şekildedir:

Esnaf kefalet kredisi için her yıl yüzde 1 oranında banka komisyonu kesilir.

Esnaf kefalet kredisi için sermaye bloke kesintisi yüzde 2 oranında gerçekleşir.

Esnaf kefalet kredisi masraf oranları yüzde 1,25 üzerinden hesaplanır.

Bölge birliği hisse oranları için yüzde 0,25 üzerinden hesaplama yapılır.

Esnaf kefalet kredisi için risk sermayesi yüzde 1 oranında olacak şekilde belirtilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefillik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi başvuru şartları arasında kefil bulundurma da gözetilir.

Esnaf kefalet kredisi için kefil olma şartları şu şekildedir:

Kredi için bankaya talepte bulunan vatandaşın ipotek olarak gösterebileceği bir taşınmazı yok ise kefil bulundurmada zorunlu tutulur.

Bankaya kredi talebinde bulunacak olan vatandaşın, 2 adet olmak üzere kefil göstermesi zorunludur.

Kredi için kefil olacak kişilerin Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na üye olması şartı aranır.

Esnaf Kefalet Kredisinin Borcu Ödenmediği Takdirde Ne Olur?

Esnaflar için destek niteliğinde hazırlanan esnaf kefalet kredisi, sözleşme gereği anlaşılan vade üzerinden geri ödenmesi gerekir.

Esnaf kefalet kredisinin bankaya geri ödenmediği hallerde oluşabilecekler şu şekildedir:

Esnaf kefalet kredisi alan her vatandaş, banka ile anlaşılan ödeme planı ve faiz oranı üzerinden kredi borcunu geri ödemek ile yükümlüdür.

Bazı zor durumlarda kalan vatandaşların, borçlarını yeniden yapılandırmak ya da ertelemek için bankasına başvuru yapma hakkı bulunur

Bu kredi kapsamında borç affı için banka araştırması ardından borcun yeniden yapılandırılıp, yapılandırılmayacağı kararı oluşturulur.

Diğer bir seçenek olarak borç erteleme, çok başvurulan bir yol değildir.

Esnaf kefalet kredisinin hiçbir şekilde ödenmediği hallerde; krediyi çeken vatandaş mülke sahip ise ve mülkünü teminat olarak göstermiş ise banka, teminat üzerinden kredi borcunu tahsil eder.

Ancak bu işlemler başlamadan önce banka yetkilileri tarafından vatandaş uyarılır. Anlaşma yolları izlenir. Fakat uzlaşma sağlanamaz ise teminat ya da icra işlemleri başlatılır.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi için başvurular, gerekli evrakların hazırlanıp dosyalanması ile mümkündür.

Esnaf kefalet kredisi başvuru evrakları şu şekildedir:

İşletme sahibinin T.C. kimlik kartı fotokopisi,

İşletme adına kayıtlı vergi levhası fotokopisi,

Esnaf Kefalet Odası kayıt belgesi,

Esnaf sicil kayıt belgesi ve fotokopisi

Esnaf sicil günlük tasdiknamesi,

Yeni üyelik başlatacak esnaflar için son 1 ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf

İkametgâh belgesi,

Vergi dairesi mükellefiyet belgesi,

Yıllık ciroyu gösteren belge,

Tüm bu belgelerin temini ile esnaf kefalet kredisi için başvuru oluşturabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Kefil Olacak Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

Esnaf kefalet kredileri için kredi limitine göre kişilerden teminat ya da 2 kişiye kadar kefil istenebilir. Kefil istenmesi halinde gerekli bazı belgeler vardır.

Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin hazırlaması gereken belgeler şu şekildedir:

T.C. kimlik kartı fotokopisi

İkametgâh belgesi

Son aya ait gelir belgesi / maaş bordrosu

Esnaf olan kefiller için;

Vergi levhası fotokopisi

Esnaf Kefalet Odası belgesi

Kimlik fotokopisi

İkametgâh belgesi

Esnaf Kefalet Kredisi alabilmek için işletme sahibinin gösterdiği ipotek yeterli olursa krediler için kefil talep etme yükümlülüğü kalkar.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Teminat Göstermede Gerekli Belgeler Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi geri ödemelerinde herhangi bir problem yaşanması halinde banka, kredi borcunu teminat üzerinden tahsil edebilir. Bu yüzden sözleşme öncesinde kefil ya da teminat şartı konur. Kredi geri ödemeleri için teminat şartı gözlenir ise teminatın geçerliliği ya da tutar yeterliliği açısından uygunluk araştırmaları yapılır.

Esnaf kefalet kredisi için teminat gösterme aşamasında gerekli belgeler şu şekildedir:

Tapu sahibinin TC kimlik kartı fotokopisi,

Tapu sahibinin ikametgâhı,

Tapu fotokopisi,

Belediye emlak beyannamesi,

Dask fotokopisi,

Sabıka kaydı,

Dar klasör,

Resim

Kredi teminatı için gösterilen ve taşınmazlar için talep edilen evraklar genel olarak bu şekildedir. Teminat gösterilecek varlığa göre şartlar değişebilir. Çeşitli unsurların talebi ve bu belgelerin bir araya getirilerek dosyalanması sonucunda işlemler tamamlanır.

Esnaf Kefalet Kredisini Kapsayan Meslek Grupları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi belirli şartların varlığını bünyesinde toplayan esnaflara, yardım desteği niteliğinde sunulur. Unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları yanında, pek çok bilinen meslek grupları da bu krediden yararlanabilir.

Esnaf kefalet kredisinin kapsadığı meslek grupları şu şekildedir:

Bakkallar,

Bayiler ve Büfeciler

Kıraathane, Kafeterya İşletmecileri

Kadın ve Erkek Kuaförleri

Lokanta, Kafe İşletmecileri

Terziler,

Butik İşletmecileri

Mobilya ve Ağaç İşleri Yapanlar

Manavlar

Kırtasiyeciler ve Kitapçılar

Taksici, Otobüs ve Servis Aracı İşletmecileri

Kamyoncular, Kamyonetçiler

Nakliyeciler gibi meslek grupları başta olmak üzere daha birçok meslek grubu esnaf kefalet kredisi için gerekli evrakları toplaması halinde başvuru gerçekleştirebilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kesintileri Ne Kadar?

Yayınlanan yasa ile esnafların çekeceği esnaf kefalet kredisinin kesintileri ve banka komisyon oranları şöyle;

%3 bloke sermayesi kesintisi: Kredi taksitleri bitince esnafa geri ödenir. 100 bin TL kredi için 3.000 TL kesinti hesaplanır.

Kredi taksitleri bitince esnafa geri ödenir. 100 bin TL kredi için 3.000 TL kesinti hesaplanır. %1,5 yıllık masraf kesintisi: Her yıl için %1,5 kesinti yapılır. Eğer 5 yıl vadeli kredi çekiliyor ise %1,5×5= %7,5 oranında hesaplanır.

Her yıl için %1,5 kesinti yapılır. Eğer 5 yıl vadeli kredi çekiliyor ise %1,5×5= %7,5 oranında hesaplanır. Risk fonu kesintisi: 100/1

100/1 Üst kuruluş payı kesintisi: 1000/5

1000/5 Bloke sermaye kesintisi: 100/3 (Kredi taksitleri bitince geri ödenir)

100/3 (Kredi taksitleri bitince geri ödenir) Faiz oranı kesintisi: 2022 yılı Haziran ayında yıllık :100/9,5 aylık:100/0,79 oranında faiz alınır. Ancak 04 OCAK 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince %50 oranında faiz indirimi uygulanacak.

2022 Esnaf Kefalet Kredisi Haziran Faiz Oranları Nedir?

Kredi tutarına ve vade oranına göre belirlenen faizler, kredinin toplam maliyetini hesaplamak için de önemlidir.